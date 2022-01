JavaScript is currently disabled.Please enable it for a better experience of Jumi. TECHNICAL ARTICLES Tietokone estää hermovauriot Tietoja Kirjoittanut Veijo Ojanperä Julkaistu: 28.01.2022 Tiettyihin lääketieteellisiin operaatioihin on jo pitkään liitetty postoperatiivisen hermovaurion vaara. Tätä riskiä voidaan vähentää tehokkaasti intraoperatiivisella neuromonitoroinnilla. Toimenpide käyttää sähköimpulsseja hermostossa, jotta pienet, piilotetut rakenteet näkyvät. Inomedin uusimman sukupolven ISIS Xpert -järjestelmät nostavat tämän potilasystävällisen tekniikan ennennäkemättömälle tasolle. Lääketieteellisen ADLINK MLC 8 -tietokoneen prosessorin suorituskyky on tässä keskeisessä roolissa. Magneettiresonanssikuvaus (MRI) näyttää saksanpähkinän kokoisen kyhmyn viisivuotiaan tytön aivorungon keskellä. Sveitsiläisen erikoisklinikan lääkärit etsivät turvallista tapaa päästä käsiksi kasvaimeen. He eivät missään tapauksessa halua vahingoittaa tässä kohtaa lähentyviä aivohermoja. Neurofysiologi tutkii neuromonitoroinnin avulla aivorungon pintaa ja näyttää kirurgille turvallisen tavan päästä käsiksi kasvaimeen. Toimenpiteen jälkeen magneettikuvaus osoittaa, että kasvain on poistettu onnistuneesti vahingoittamatta tytön aivohermoja. Sähköiset ärsykkeet orientaatiomarkkereina Tämän kaltaisten leikkausten aikana tilaa on hyvin rajoitetusti ja tärkeät toimintakeskukset ja aivohermot ovat lähes aina tiellä. Leikkauksensisäinen neuromonitorointi (IONM) mittaa aivohermojen toimittamia lihasten luonnollisia toimintavirtoja. Samanaikaisesti keinotekoisia sähköisiä ärsykkeitä voidaan viedä tiettyihin hermoihin ja lihaksiin. Leikkauksen aikana esimerkiksi silmälihasten motorisia kraniaalihermoja stimuloidaan pienillä sähköimpulsseilla ja niiden reaktiota seurataan. Erilaiset sähköfysiologiset mittaukset tuottavat sitten yksityiskohtaisen kuvan leikkausalueen rakenteista. inomed on erikoistunut tällaisiin järjestelmiin neurologisten toimintojen suojaamiseksi ja hoitamiseksi. Etelä-Badenin Emmendingenissä päämajaansa pitävän yrityksen ydinosaamista on intraoperatiivinen neuromonitorointi. Sen ISIS Xpert -tuotevalikoimaa käyttävät erikoisklinikat ympäri maailmaa. - Olemme asettaneet tavoitteeksemme tarjota asiakkaillemme tänään sitä, mitä he tarvitsevat tulevaisuudessa. Haluamme, että laitteillemme on ominaista innovatiivisuus ja ainutlaatuinen laatu, kertoo inomedin tuotepäällikkö Tomasz Moszkowski. - Uusimman sukupolven tuotteidemme avulla haluamme tarjota käyttäjille merkittävän suorituskyvyn lisäyksen ja mahdollisuuden näyttää monimutkaisia skenaarioita reaaliajassa niin pitkälle kuin mahdollista. Kehitimme ohjelmiston itse ja tarvitsimme laitteiston, joka oli tarpeeksi tehokas suorittamaan sitä. Monimutkaisten skenaarioiden laitteistovaatimukset inomedin järjestelmät on suunniteltu siten, että jokainen tärkeä prosessi perustuu yhteen prosessoriytimeen. Monimutkaisemmat skenaariot vaativat enemmän kapasiteettia rinnakkaisille prosesseille useissa ytimissä. Leikkaussaliympäristössä prosessorien virrankulutus on kuitenkin rajallinen, koska niiden on toimittava ilman tuulettimia: mikrobit voivat asettua tuulettimen tuuletusaukkoon. Lisäksi tuulettimet itse häiritsisivät tasaisen laminaarisen ilmavirran, joka varmistaa steriilin ilmanvaihdon leikkaussaleissa. Lisäksi inomedin järjestelmät tulee hyväksyä lääketieteellisiksi tuotteiksi. EU on hiljattain nostanut rimaa jälleen uudella lääkinnällisiä laitteita koskevalla MDR-asetuksellaan (Medical Device Regulation). Hyväksyntäprosessi on erittäin monimutkainen, varsinkin kun tuote koostuu useista komponenteista. Tällaisissa tapauksissa on ratkaiseva etu, jos tavarantoimittajat ovat jo sertifioineet tärkeät komponentit lääketieteellisiksi tuotteiksi. - Tarvitsemme myös takuun siitä, että laitteisto pysyy saatavilla tuotteen koko elinkaaren ajan. Käyttöjaksomme ovat huomattavasti pidempiä kuin "normaalissa" IT-maailmassa, jo tuotteiden korkeiden vaatimusten vuoksi. Yhden tuotesukupolven ikä lasketaan 5-10 vuodeksi, kertoo tohtori Tomasz Moszkowski. Tietokoneet ovat lääketieteellisiä laitteita Tämän takia inomed on useiden vuosien ajan luottanut ADLINKin MLC-paneelitietokoneisiin, jotka on suunniteltu lääketieteelliseen käyttöön. ISIS Xpert -sarjan uusimmassa sukupolvessa tähän asti käytetty MLC 5 on korvattu uudella MLC 8:lla. - Olemme lisänneet uuden tietokoneen suorituskykyä huomattavasti edelliseen malliin verrattuna, Andre Fortdran selittää. Saksan ADLINKin teknologia- ja markkinointijohtaja listaa uuden tietokoneen tärkeimmät kulmakivet: - Tietokone toimii kahdeksannen sukupolven 6-ytimisen Intel-prosessorin, 1 teratavun SSD-kiintolevyn ja 8 gigatavun DDR4-RAM-muistin kanssa. Elektroniikkakomponentit on sijoitettu tiiviiseen, ruuvittomaan alumiinikoteloon IP54-standardin mukaisesti, mikä tarkoittaa, että se kestää klinikoilla käytettäviä, aggressiivisiakin puhdistus- ja desinfiointiaineita. Samalla metalli varmistaa tehokkaan lämmönpoiston prosessorista ilman tuulettimen tarvetta. ADLINKin paneelitietokoneiden jokainen yksityiskohta on optimoitu käytettäväksi klinikoilla ja leikkaussaleissa. PC-näyttöä voidaan käyttää vaaka- tai pystyasennossa, kun taas optinen liitos varmistaa, että sen kiinteä lasipinta kiinnittyy saumattomasti näyttöpaneeliin. Tämä vähentää heijastuksia, estää tiivistymisen kerrosten välillä ja pidentää tietokoneen käyttöikää. Sähköturvallisuuden ja sähkömagneettisen yhteensopivuuden (EMC) osalta ADLINKin paneelitietokoneet täyttävät erityisen korkeat vaatimukset leikkaussaleissa käytettäväksi. Lukuisten oheislaiteporttien avulla käyttäjät voivat mukauttaa tietokoneen kokoonpanon ympäristöönsä, esimerkiksi lisäämällä WiFi- tai Bluetooth-moduuleja tai lisänäyttöjä. Intel listaa ADLINKin premium-kumppaniksi, mikä takaa, että kaikki tärkeät laitteistot, mukaan lukien prosessorit, ovat saatavilla yli kymmenen vuoden ajan. Viimeisenä silauksena ISIS Xpert -järjestelmien paneelitietokone on suunniteltu vastaamaan inomedin yritysbrändiä. Ei odotusaikoja, enemmän turvallisuutta MLC 8:n vaikuttavan suoritintehon ansiosta uudet ISIS Xpert -järjestelmät ovat merkittävästi lisänneet toiminta- ja arviointinopeuttaan, kun taas tiedonkäsittelyn ja visuaalisen esityksen viive on vähentynyt merkittävästi. Graafista suorituskykyä, jolla vaikuttaa suoraan fysiologisten käyrien näyttämiseen reaaliajassa, on lisätty 160 prosenttia. 60 prosentin lisäys moniytimiseen suorituskykyyn antaa PC:lle mahdollisuuden käsitellä monimutkaisia, multimodaalisia sovellusskenaarioita. Yhden ytimen suorituskykyä, jota käytetään useiden tallennuskanavien fysiologisten signaalien samanaikaisesti tallentamiseen ja käsittelemiseen, on lisätty 58 prosenttia. - Uudet järjestelmämme mahdollistavat sähköfysiologisten signaalien johtamisen useista lihasrakenteista samanaikaisesti ja yhdistämisen kirurgisesta mikroskoopista tulevaan visuaaliseen informaatioon reaaliajassa. Laskentaprosessin aiheuttamaa viivettä ei enää huomaa, tohtori Moszkowski selittää. Keskushermoston operaatioissa käytetään usein lisänavigointijärjestelmää. Navigointijärjestelmän tiedot voidaan nyt myös integroida näyttöön, mikä mahdollistaa paljon aikaisempaa monimutkaisempien skenaarioiden kartoituksen. Tämän ansiosta neurofysiologi voi välittää kirurgille paljon tarkempaa ja yksityiskohtaisempaa tietoa, mikä tarkoittaa, että he voivat työskennellä paljon nopeammin ja tehokkaammin samalla, kun potilaan turvallisuus paranee merkittävästi. - Markkinoiden suurimman laskentatehon hyödyntämisen ansiosta olemme saavuttaneet aivan uuden tason hermo-lihasrakenteiden suojaamisessa operaatioiden aikana, tuotepäällikkö iloitsee. Andre Fortdran huomauttaa, että ADLINKin asiakkaana inomed saa myös lisäturvaa. - MLC 8 -sarjan paneelitietokoneet on sertifioitu ja rekisteröity MDR-luokan I lääketieteellisiksi tuotteiksi, jotka ylittävät IEC/EN 60601 -määritysten mukaiset standardit. Tämä tarkoittaa, ettei asiakkaidemme tarvitse hankkia vaadittuja hyväksyntöjä ja tuotedokumentaatioita tälle tärkeälle komponentille. Myös komponentin jäljitettävyys paranee. Otamme siis myös vastuun kaikista tietokonelaitteistoon liittyvistä riskeistä. 