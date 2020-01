Säteilyllä pelottelu ei lopu – huomenna mielenosoitus New Yorkissa

Kännykkäsäteilyn vaaroista nousee otsikoita tasaisin väliajoin. Nyt Yhdysvalloissa ollaan ottamassa lisää kierroksia. Kansalaisryhmittymä NY 5G Wake-Up Call järjestää huomenna New Yorkissa mielenosoituksen. Tavoitteena on pysäyttää 5G-tekniikan käyttö niin maassa kuin avaruudessa.

Hankkeen vetäjät eivät ole tutkijoita vaan ympäristöaktivisteja. Esimerkiksi Fox-uutisten siteeraamien aktivistien mukaan 5G-säteilyn vaaroja peitellään salaliitolla, jossa haittoja todistaneita tutkimuksia järjestelmällisesti sivuutetaan.

Aktivistien mukaan 5G:n ongelma on se, että yhteydet toimivat paljon 4G-verkkoja korkeammilla taajuuksilla. Tämä pitää osin paikkansa: joillakin markkinoilla 5G-operaattoreille on annettu taajuuksia millimetrialueelta eli 60-70 gigahertsistä.

Vakavissa tieteellisissä tutkimuksissa ei ole pystytty osoittamaan yhteyttä mobiiliverkkojen terveysvaikutuksista. IEEE-järjestö julkisti viime vuonna tutkimuksen, jonka mukaan radiotaajuinen säteily alle 300 gigahertsin taajuuksilla ei aiheuta terveyshaittoja. 300 gigahertsiä korkeammalle mobiiliyhteyksissä ei olla menossa ainakaan nykyisten suunnitelmien mukaan.

Aktivisteja tämä ei vakuuta. He kuitenkin sivuuttavat sen, että sama kampanja säteilyvaaroista oli käynnissä aikanaan 4G-verkkojen aikaan. Silti maailmassa ei ole raportoitu yhdestäkään tapauksesta, jossa kännykkäsäteily olisi aiheuttanut terveyshaittoja. Aktivistit ovat puolestaan jo haastamassa USA:n tietoliikennekomissiota FCC:tä oikeuteen, jotta tämä korjaisi esimerkiksi säteilyarvojen haitallisuusluokitustaan.

Aktivistit vastustavat myös 5G-verkkojen ja IoT-yhteyksien mukanaan tuomaa datankeruuta. Datan avulla tehdään bisnestä ja keneltäkään ei kysytä lupaa siihen. Toisaalta data on käytännössä kaiken liiketoiminnan ja taloudellisen kasvun moottori, joten aktivistien toiminnassa näyttää olevan kyse nopeasti yleistyvästä kapitalismin kritiikistä. Siihen kaikilla on toki oikeus.

Kun 4G ei aiheuttanut mitään kasvanutta riskiä ihmisten terveydelle, voidaan 5G-verkkojen kanssa olla aika huoleti. 5G-verkoissa spektritehokkuus on kasvanut merkittävästi, joten datanopeutta on onnistuttu kasvattamaan ilman, että lähetystehoa nostetaan. Lisäksi millimetrialueen taajuudet läpäisevät huonosti mitään esteitä, joten ne eivät tunkeudu kudostenkaan läpi. Pienissä suljetuissa tiloissa antennien lähetysteho on pieni, joten altistuminen säteilyllä on vähäistä.

Tukiasemien sijoittelussa ja esimerkiksi lasten älypuhelinkäytössä kannattaa kuitenkin seurata esimerkiksi Säteilyturvakeskuksen ohjeita.