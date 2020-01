Infineon kutisti auton tutkan teholähteen

Tutkien ja kameroiden määrä autoissa kasvaa turvallisuusvaatimusten tiukentuessa. Näille uusille laitteille pitää syöttää virtaa mahdollisimman integroiduilla ratkaisuilla. Saksalainen Infineon kehitti laitteiden lineaariregulaattoreille uuden koteloinnin.

Aiemmin Infineonon tarjonnut Optireg-sarjan regulaattoreita TSON-koteloissa. Uusin jännitteensäädin tulee kuitenkin tarjolle flip-chip -tyyppisenä. Se kutistaa teholähteen koon yli 60 prosenttia aiempaa pienemmäksi.

Flip-chip-tekniikalla mikropiirit asennetaan ylösalaisin kotelointiin. Kun piirin kuumeneva osa voi olla vasten kotelon pohjaa ja kiinni piirilevyssä, lämmön johtumista voidaan parantaa kertoimella 2-3. Suurempi tehotiheys mahdollistaa huomattavasti pienemmän ratkaisun kuin perinteiset pakkaustekniikat.

Uuden jännitteensäätimen kotelo on tyyppiä TSNP-7-8 ja sen mitat ovat 2,0 x 2,0 millimetriä. Silti lämpövastus pysyy samana kuin suuremmassa TSON-10-kotelossa. Tämä tekee uudesta regusta erityisen sopivan sovelluksiin, joissa on rajallinen levytila, kuten tutka ja kamerat. Ensimmäinen flip-chip-koteloitu OPTIREG-sarjan piiri on TLS715B0NAV50 ja se tarjoaa 5 voltin jännitteellä 150 milliampeerin maksimilähtökapasiteetin.

Flip-chip-tekniikkaa on käytetty kuluttaja- ja teollisuusmarkkinoilla useita vuosia. Kun elektroniikan määrä ajoneuvoissa kasvaa, niissäkin pitää komponentteja ahtaa yhä pienempään tilaan. Autoissa vaaditaan siksi pienempiä virtalähderatkaisuja, vaikka laatuvaatimukset säilyvät korkeina.

Tulevaisuudessa flip-chip-tekniikka vahvistaa Infineonin kokonaisvalikoimaa autojen energiansyöttötuotteita OPTIREG-perheessä. Yhtiö aikoo soveltaa sitä myös hakkuriregulaattoreihin ja virranhallintapiireihin.