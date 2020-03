Turun yliopistossa panostetaan autojen sähköistämisen tutkimukseen ja opetukseen. Sandvik ja Salon kaupunki yhdessä 13 yrityksen kanssa lahjoittavat yliopistolle yhteensä 1,3 miljoonaa euroa akkutekniikan ja sähköisen voimansiirron professuureihin.

IPlytics ja Berliinin tekninen yliopisto ovat koostaneet raportin, johon on kerätty kaikki viime vuoden lopulla haetut tai myönnetyt 5G-tekniikkaa määrittelevät patentit. Patentteja on kaikkiaan 95 526.

Englantilainen Pickering Electronics on esitellyt markkinoiden pienimmän korkeajännitereleen. SIL/SIP-koteloidun uuden 131-relesarjan mitat ovat vain 12,5 x 3,7 millimetriä ja korkeus 6,6 millimetriä. Niiden kynnysjännite on vähintään 1500 volttia.

Nokia kertoi viime viikolla sopineensa ReefShark-piirien kehityksestä piilaaksolaisen Marvellin kanssa. Nyt Marvell on esitellyt lähetin-vastaanottimen, joka ensimmäisenä markkinoille kykenee prosessoimaan kahta 400GbE-datalinkkiä samanaikaisesti.

Koronavirusepidemia vähentää matkustusta ja sen takia perutaan tai siirretään tapahtumia, ja lista kasvaa koko ajan. Erään arvion mukaan epidemia on aiheuttanut pelkästään teknologiamessujen järjestäjille jo yli miljardin dollarin tappiot.

Kansallisen tiedeakatemian julkaisemassa tutkimuksessa newyorkilaisen Rensselaerin polyteknisen korkeakoulun ammattikorkeakoulun tutkijat osoittavat, kuinka kalium-pohjaisessa akussa voidaan välttää tunnettu dendriittien kasvusta aiheutuva ongelma. Tämän ansiosta kalium voisi korvata litiumin ja mahdollistaa selvästi edullisemmat akkuratkaisut.

Virolainen MeetFrank kerää työnhakusovelluksensa avulla anonyymisti statistiikkaa työpaikoista, palkoista ja paikkojen ja hakijoiden kohtaamisesta. Tilastojen perusteella on selvää, että Suomi – ja koko Eurooppa – kärsii edelleen pahenevasta koodaripulasta.

Operaattorit myyvät nyt uusia 5G-liittymiä täyttä häkää, koska kyse on jätti-investoinnista, jonka täytyy tuottaa. Liittymiä myydään datanopeudella ja huippulyhyellä viiveellä, mutta voiko lupaus toteutua Suomessa ja jos, niin millä edellytyksillä?

Koronavirus on tuonut mukanaan mittavan määrän erilaisia sähköpostihuijauksia ja muita tietoturvahyökkäyksiä ympäri maailman. Esimerkiksi Maailman terveysjärjestön, WHO:n, nimissä on lähetetty sähköposteja, jossa huijataan käyttäjiä lataamaan tai avaamaan haitallisia liitetiedostoja. Lisäksi yrityksille on lähetetty vääriä laskuja tilatuista hengityssuojista ja muista koronaan liittyvistä tarvikkeista.

Oululainen Haltian tunnetaan Thingsee-alustastaan, jolla on mahdollista toteuttaa helppo IoT-yhteys vaikkapa WC:n kuivauspyyheautomaattiin. Nyt yhtiö on saanut valmiiksi 9miljoonan euron rahoituskierroksen. Toimitusjohtaja Pasi Leipälän mukaan rahaa käytetään esimerkiksi Thingseen viemiseen kansainvälisille markkinoille.