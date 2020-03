Yritykset saavat korvauksia peruuntuneesta mobiilimessusta

Barcelonan Mobile World Congress oli ensimmäinen suuri messutapahtuma, joka peruttiin koronavirusepidemian takia. Nyt messujärjestäjä GSMA ilmoittaa, että kaikki yritykset saavat korvauksia peruuntuneesta tapahtumasta. Myös esimerkiksi Nokia, joka perui oman osallistumisensa viikkoa ennen tapahtumaa.

GSMA:n mukaan kaikki lipun messuilla ostaneet saavat täyden hyvityksen lipustaan. Raha palautetaan samalla maksutavalla kuin lippu on alun perin ostettu.

Messujen näytteilleasettajille, jotka käyttivät tapahtumaan alle 5000 puntaa, on kaksi vaihtoehtoa. He voivat saada täyden hyvityksen menoistaan tämän vuoden messuista tai saada 125-prosenttin hyvityksen maksulleen seuraavien kolmen vuoden aikana (65 prosenttia hyvitystä varauksista ensi vuonna, 35 prosenttia vuonna 2022 ja 25 prosenttia vuonna 2023).

Yrityksillä, jotka käyttivät yli 5000 puntaa, on myös kaksi vaihtoehtoa. He voivat saada saman luottosopimuksen kuin pienemmät asiakkaat tai he voivat hakea käteiskorvausta, joka vastaa 50 prosenttia vuoden 2020 menoista. Korvauksen enimmäismäärä on 150 000 puntaa.

GSMA:n toimitusjohtaja John Hoffman uskoo, että pienemmät yritykset todennäköisemmin hyväksyvät käteispalautuksen. Luottotarjouksen tarkoituksena on antaa isommille yrityksille vahva kannustin osallistua näyttelyyn seuraavien kolmen vuoden aikana.

Näytteilleasettajat, jotka vetäytyivät tapahtumasta ennen sen virallista peruuttamista, ovat oikeutettuja luottosopimukseen. Näin esimerkiksi Nokia ja Ericsson saavat seuraavan kolmen vuoden aikana alennusta messumaksuihinsa.

MWC21 on suunniteltu järjestettäväksi Barcelonan FIRA-messukeskuksessa 1.-4. maaliskuuta 2021.