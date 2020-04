Orgaaninen nappiparisto latautuu huippunopeasti

Uppsalan yliopistossa on kehitetty orgaanisiin materiaaleihin perustuva nappiparisto, jonka lataaminen onnistuu mullistavalla nopeudella, vain sekunneissa. Lisäksi paristo voidaan ladata jopa 500 kertaa ilman, että sen varauskapasiteetti merkittävästi alentuu.

Tutkijat ovat kyenneet osoittamaan, että heidän paristoaan voidaan ladata helposti aurinkokennoa käyttämällä. Näin väitetään kaiken sen elektroniikan käyttö, jota litiumioniakut tarvitsevat. Toinen pariston etu on, että ympäristön lämpötilat eivät vaikuta siihen.

- Kuten useimmat tietävät, vakioakkujen suorituskyky heikkenee alhaisissa lämpötiloissa. Olemme osoittaneet, että orgaaninen protoniparistomme pitää varauksensa aina -24 asteeseen asti, sanoo Christian Strietzel Uppsalan yliopiston materiaalitieteiden ja tekniikan laitokselta.

Monilla tämän päivän akuilla on erittäin haitalliset ympäristövaikutukset. Niitä varten pitää esimerkiksi louhia paljon metalleja. Orgaaninen akku perustuu yleisesti luonnosta löytyviin materiaaleihin. Uppsalan tutkimusryhmä valitsi kinonit akkunsa aktiiviseksi materiaaliksi. Näitä orgaanisia hiiliyhdisteitä syntyy esimerkiksi fotosynteesissä. Kinoneilla on tärkeä ominaisuus: niillä on kyky absorboida tai emittoida protoneja sisältäviä vetyioneja lataamisen ja purkautumisen aikana.

Elektrolyyttinä käytetään hapanta vesiliuosta, joka kuljettaa ioneja akun sisällä. Näin paristo on ympäristöystävällisyyden turvallinen: se ei voi räjähtää tai syttyä tuleen.