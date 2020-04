Kahden watin pienikokoinen teholähde teollisuuteen

Flex Power Modules on lisännyt uuden teholähdesarjan pienikokoisten teollisuudenkäyttöisten DC-muuntimien valikoimaansa. PUC-2B-sarja tarjoaa yksi tai kaksi2 watin ilman minimikuormitusta. Uusi eristettyjen ja reguloimattomien DC/DC-moduulien perhe lisää powereihin lähdön oikosulkusuojauksen ja vahvistetun eristyksen.

PUC-2B-sarjan on koteloitu pieneen SIP7-koteloon, jonka mitat ovat 19,7 x 7,1 x 11,5 millimetriä (0,78 x 0,28 x 0,45 tuumaa). Muuntimet saavuttavat suuren hyötysuhteen, tyypillisesti jopa 85%, 12 voltin lähtöjännitteellä täydellä kuormituksella.

Powerit voivat toimia luotettavasti lämpötiloissa -40 ° C - + 95 ° C, ja ne ovat ihanteellisia teollisuuden vaativiin olosuhteisiin. Keskimääräinen vikaantumisaika on 12,9 miljoonaa tuntia (Mhrs). Moduulit tukevat EN / UL 62368-1 -turvastandardia.

Lisätietoja PUC-2B-sarjasta löytyy Flexin verkkosivuilta.