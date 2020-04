Sekä Englannissa, Belgiassa että Hollannissa on sytytetty 5G-mastoja tuleen. Tihutyön taustalla ovat salaliittoryhmät, jotka väittävät koronapandemian olevan 5G-tekniikan syytä. Nyt turvallisuusviranomaiset sanovat, että salaliittoa vauhdittavat sosiaalisessa mediassa sekä venäläiset että iranilaiset bottiverkot.

FPGA-piirit ovat joustavasti ohjelmoitavia siruja, joita pidetään erittäin turvallisina komponentteina monissa sovelluksissa. Ruhrin yliopiston Bochumissa sijaitsevan Horst Görtz -tietoturvainstituutin ja Max Planckin tutkijat ovat nyt havainneet, että Xilinxin piireihin on piilotettu kriittinen haavoittuvuus. He kutsuvat haavoittuvuutta nimellä ”StarBleed".

Tanskalainen Danfoss ottaa ensimmäisenä Suomessa käyttöön Etteplanin toimittaman yksityisen LTE-verkon Vaasan tehtaallaan. Privaattiverkon ansiosta tehtaan palveluiden saatavuus nousee uudelle tasolle. Privaattiverkossa myös tietoturva on ratkaistu teollisuuden vaatimukset kirkkaasti täyttävällä tavalla.

Qualcomm on esitellyt modeemipiirin, jonka se kehuu mullistavan IoT:n käytön kännykkäverkoissa. 212 LTE -modeemi tukee NB2-standardia eli NB-IoT-yhteyksiä ja on luokassaan maailman vähävirtaisin ratkaisu.

IoT-solmulaitteiden uhattu tietoturva huolestuttaa järjestelmien suunnittelijoita. Haavoittuvuuksia on löydetty jatkuvasti. Turvasovelluksiin erityisesti tarkoitetun mikro-ohjaimen avulla koko järjestelmän kattava tietoturva voidaan kuitenkin ottaa käyttöön helposti ja nopeasti. Uudet turva-MCU-piirit yksinkertaistavat suojauksen toteutusta, loiventavat oppimiskäyriä ja alentavat kustannuksia.

Koronapandemian vaikutukset ulottuvat kaikille teollisuudenaloille, eikä puolijohdealakaan sääty kurimukselta. Pandemian myötä aiemmat kasvua povanneet ennusteet on heitetty romukoppaan. Nyt Gartner ennustaa, että puolijohdemarkkinat kutistuvat tänä vuonna 0,9 prosenttia. Lukema ei tunnu suurelta, mutta siihen sisältyy DRAM-piirien keskihinnan merkittävä nousu.

Huawein uuden P40 Pro -puhelimen kamera on jo saanut paljon tunnustusta. Nyt laite on palkittu parhaana valokuvaajan älypuhelimena. TIPA-kärkisija (Technical Image Press Association) -tuli Huawein P-sarjalle nyt neljättä vuotta peräkkäin.

Pelaaminen on se alue, joka pakottaa tällä hetkellä kehittämään sekä PC-, näyttö- että liitäntätekniikkaa eteenpäin. Eräänlainen Graalin malja on 8K-resoluutio 60 hertsin virkistystaajuudella. Tämä on iso haaste myös komponenttitoimittajille.

5G-tekniikka tulee kasvattamaan mobiiliverkkojen datanopeuksia merkittävästi. Kun mennään korkeammille taajuuksille, kantama heikenee hieman, mutta nopeus kasvaa selvästi. Samsung osoitti tämän tuoreissa laboratoriokokeissaan, jossa se siirsi 28 gigahertsin alueella dataa yhteensä 8,5 gigabitin sekuntinopeudella.

Ruotsalainen optisten mittalaitteiden valmistaja Optronic aikoo tulla avata myyntikonttorin Suomeen. Yhtiö on rekrytoinut Lahdessa myyjäkseen Olli-Pekka Porkan, jolla on pitkä kokemus suomalaisesta teollisuudesta.