Kiinalaisakulla yli 2000 kilometriä yhdellä latauksella

Kiinalainen Brightsun New Energy on kehittänyt akkutekniikan, joka käytännössä korjaa nykyisten sähköautojen suurimman haasteen eli pienen kantaman. Brightsunin litium-rikkiakku lupaa jopa 2000 kilometrin ajomatkaa yhdellä latauksella.

Yhtiö kertoo aloittavansa teolliset testit uusilla akuilla, joiden energiatiheys on 5-8 kertaa nykyisiä akkuja parempi. Lisäksi litium-rikkiakku ei käytännössä menetä latauskapasiteettiaan edes tuhansien lataus-purkaussyklien jälkeen.

Mikäli Brightsunin kennosto ladataan täyteen 30 minuutissa, kapasiteetista on jäljellä vielä 91 prosenttia 1700 jakson jälkeen. Akun lataaminen 12,5 minuutin huippuvauhdilla pitäisi sekin 74 prosenttia alkuperäisestä kapasiteetista tuhannen lataussyklin jälkeen.

Brightsunin akku on vallankumouksellinen sekä energiatiheyden että materiaalien kustannusten kannalta. Rikkiakkuja on kehittänyt moni, mutta tähän asti ongelmana on säilynyt katodin laajeneminen ja pienten dendriittien kasvattaminen latauksen aikana.

Brighsun New Energy on patentoinut akkutekniikan, joka estää polysulfidin muodostumisen rikkikatodiin ja estää näin tehokkaasti litiumdendriittien muodostumisen anodissa. Yhtiö on jo kehittänyt menetelmät katodimateriaalien, elektrolyyttien, erottimien ja litiumanodien tuottamiseksi. Nyt on alkamassa suuritehoisten, energiatiheydeltään yli 1000 Wh/kg, kennojen kokeellinen tuotanto.

Sähköautojen lisäksi Brightsunin akku kestää käytössä yli kahden miljoonan kilometrin ajon. Älypuhelimeen siirrettynä tekniikka tarkoittaisi 10 minuutin latausta ja yli viikon toiminta-aikaa. Lisäksi akkujen arvioidut tuotantokustannukset ovat alhaisemmat kuin tavanomaisten litiumioniakkujen.

Laajamittaisen tuotannon kehityksen pitäisi valmistus tämän vuoden loppuun mennessä. Varsinaiseen massatuotantoon tähdätään siis ensi vuonna.