Avoin lähdekoodi ei kuulu kenellekään!

Red Hat tunnetaan avoimen lähdekoodin ohjelmistoistaan. Tällä viikolla yhtiö järjesti virtuaalisen Summit 2020 -kokouksensa. Siellä uusi puheenjohtaja Paul Cormier painotti keynote-puheessaan, ettei avoin lähdekoodi kuulu kenelläkään yksittäiselle henkilöille tai yritykselle.

Cormier on todellinen Red Hat -veteraani. Hän korvasi aiemmin huhtikuussa toimitusjohtajana Red Hatin perustajan Jim Whitehurstin, joka siirtyi IBM:n johtoon. Cormier vastasi tuotekehityksen suurista osista Red Hatin erittäin tärkeiden vuosien aikana 2000-luvun alussa ja häntä pidetään yhtenä Red Hatin nykyisen liiketoimintamallin kehittäjistä.

Avoimen lähdekoodin markkinat eroavat myös huomattavasti silloisesta tilanteesta. Kiinnostus on suurempaa kuin koskaan. - Olemme nähneet useiden toimittajien omaksuvan avoimia innovaatioita, mikä on erittäin ilahduttavaa. Samalla kuitenkin näemme, että monet Kubernetes- tai Linux-junaan hyppäävistä sekoittavat avoimen lähdekoodin vanhempiin, suljettuihin tuotteisin, Cormier sanoi.

Hänen mielestään tämä johtaa kasvavaan epävarmuuteen markkinoilla ja jatkossa siihen, että asiakkaat eivät välttämättä saa odottamansa tyyppistä ratkaisua.

- Ehkä suurin haasteeni toimitusjohtajana on kertoa avoimen lähdekoodin ja avoimen mallin eduista. Sama haaste meillä oli aikanaan, kun aloitin Red Hatissa, Cormier sanoi.

Nykyisin Red Hatin ratkaisuja on käytössä kaikissa Fortune 500 -listan yhtiöissä, ja yritys on etulinjassa useissa IT-alaan jälkensä jättäneissä innovaatioissa, kuten Kubernetesissa, DevOpsissa ja hybridipilvessä. Tämä näkyi myös Red Hat Summitissa esitellyissä tuotteissa. Esimerkiksi OpenShiftin uudet versiot antavat uusia mahdollisuuksia kokonaisten hybridipilviympäristöjen kustannusten hallintaan. Advanced Cluster Management for Kubernetes kokoaa puolestaan samaan kätevään työkaluun kaiken, mitä organisaatio tarvitsee käsitelläkseen suuria Kubernetes-klustereita.