Netmarketshare on julkistanut tietokoneiden käyttöjärjestelmien markkinaosuudet ja hieman yllättäen Windows 10 menetti asemiaan huhtikuussa. Samalla MacOS nosti osuuttaan ja nyt sen eri versioiden osuus henkilökohtaisissa tietokoneissa on 9,75 prosenttia.

Red Hat tunnetaan avoimen lähdekoodin ohjelmistoistaan. Tällä viikolla yhtiö järjesti virtuaalisen Summit 2020 -kokouksensa. Siellä uusi puheenjohtaja Paul Cormier painotti keynote-puheessaan, ettei avoin lähdekoodi kuulu kenelläkään yksittäiselle henkilöille tai yritykselle.

Viisi vuotta sitten Tecnomenin pitkää historiaa jatkava Tecnotree oli todella kovassa paikassa. Edellisvuoden ennätysmyynti kääntyi tärkeän asiakkaan pettäessä selvitystilaksi. Siitä alkoi myllerrys, joka viime vuonna tuotti jo voittoa, kertoo toimitusjohtaja Padma Ravichander.

4K-tasoisen videon lataaminen ja toistaminen älypuhelimessa vaatii melkoisesti laskentatehoa. Kustannustehokkain ratkaisu on purkaa AV1-koodattua bittivirtaa suoraan kännykän prosessorilla, mutta tähän ei tämän hetken prosessorit pääsääntöisesti pysty.

ABB on tuonut RobotStudioonsa uuden laajennuksen, jonka avulla käyttäjät voivat hallita SCARA-robotteja suoraan kannettavilta tietokoneilta. Robot Control Mate -lisäosa tekee SCARA-robotin liikkeiden hallitsemisesta helpompaa kuin koskaan aikaisemmin.

Nokia kertoi tänään vuoden ensimmäisen neljänneksen tuloslukunsa. Liikevaihto lasku pari prosenttia vuodentakaisesta ja tärkeimmässä eli verkkoliiketoiminnassa viisi prosenttia. Tulos parani, mutta oli edelleen tappiollinen. Tällä hetkellä yhtiöllä on kaksi isoa ongelmaa: tukiasemapiirit ja Kiina.

NI:n LabVIEW on yksi käytetyimpiä automatisoitujen mittaus- ja testijärjestelmien graafisia kehitysympäristöjä. Sillä on kehitetty esimerkiksi 5G-kehitysalustoja, Space X -alus ja maailman korkein pilvenpiirtäjä Burj Khalifa. Nyt NI tekee historiallisen tempun avaamalla LabVIEW´n ilmaiseen käyttöön ei-kaupallisissa projekteissa.

SIM-kortti on laite, jonka avulla käyttäjä tai laite tunnistautuvat operaattorin verkossa. Sulautettu SIM eli eSIM on piiri, joka laitteen piirikortille modeemin kylkeen juotettuna tekee saman kuin nykyiset kortit telakassa. Infineon on nyt esitellyt maailman pienimmän eSIM-ratkaisun.

Teollisuus- ja konesali-infran johtava valmistaja Rittal on yksi ensimmäisistä teollisista valmistajista, jolle on myönnetty yksityinen 5G-taajuuslupa. Yhtiö rakentaa yksityisen 5G-verkon Saksassa sijaitsevaan, tekoälyä ja robotiikkaa runsaasti hyödyntävään Haigerin tuotantolaitokseen.

Tamperelainen Optofidelity on solminut Samsung Researchin kanssa yhteistyösopimuksen Samsungin älylaitteiden ja kodinkoneiden tuotekehitystestausautomaatiosta. OptoFidelityn joulukuussa toimittaman etäkäyttöisen OptoFidelity TOUCH -testausalustan avulla Samsung mittaa ja valvoo SmartThings IOT -kodinkoneidensa suorituskykyä.