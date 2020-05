Tuotanto käynnistyi Uudessakaupungissa

Valmet Automotive kertoo käynnistäneensä autonvalmistuksen tänään Uudenkaupungin autotehtaalla. Tuotanto keskeytettiin tilapäisesti huhtikuun 3. päivänä koronaviruksen aiheuttamien osapuutteiden vuoksi. Kaikki Valmet Automotiven tehtaat ovat nyt toiminnassa, sillä Salon akkutehtaalla sekä Zaryn avoautojen kattotehtaalla Puolassa tuotanto on käynnistynyt jo aiemmin.

Koronaviruksen autoteollisuudelle aiheuttamat ongelmat ovat näkyneet Valmet Automotiven tehtailla osapuutteina, tuotannon keskeytyksinä ja lomautuksina. Viime viikkojen aikana autoteollisuuden alihankintaketjut ovat jälleen alkaneet toimittaa komponentteja, ja Valmet Automotive on voinut varmistaa osien saatavuuden kaikille tehtailleen.

Uudenkaupungin autotehdas ja Salon akkutehdas käynnistävät tuotantonsa yhdellä vuorolla. Suunnitelmien mukaisesti tavoitteena on kuitenkin nostaa työvuoroja sekä tuotantomääriä nopealla aikataululla. Muun muassa kesälomien johdosta molempien tehtaiden on tarkoitus toimia täydellä kapasiteetilla heinä-elokuusta alkaen.

Tuotannon käynnistyksessä erityistä huomiota saavat toimenpiteet ja ohjeistukset, joilla luodaan henkilöstölle turvallinen työympäristö. Tärkeimpiä uusia toimenpiteitä ovat ratkaisut, joilla varmistetaan turvavälit, kasvosuojaimen käyttöpakko, siivouksen lisääminen, pakollinen koronaan liittyvä koulutus sekä mahdollisuus suorittaa työntekijöille koronatestejä.

Jo aiemmin auto- ja akkutehtaalla on ollut voimassa vierailukielto, työmatkustamista on rajoitettu, käsidesiä on ollut laajasti saatavilla, etätyömahdollisuuksia on parannettu, tapaamiset on järjestetty verkossa tai puhelimitse, ja henkilöstölle on jaettu aktiivisesti tietoa koronasta ja Valmet Automotiven toimintatavoista vallitsevassa tilanteessa.