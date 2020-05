Amerikkalainen Salesforce tunnetaan tekoälyä hyödyntävistä asiakkuuksien ja myynnin hallintatyökaluistaan, mutta samoja ratkaisuja voidaan käyttää monilla muillakin alueilla. Kuten hallitussa työhön paluussa koronaepidemian hellittäessä, sanoo yhtiön Suomen maajohtaja Sami Lampinen.

Joskus vakioluetteloista ei löydy omaan suunnitteluun sopivaa kaapelia liittimineen. Onneksi Mouser Electronics antaa nyt yhdessä liitinvalmistaja Molexin kanssa suunnitella oman kaapelin liittimineen verkossa. Työkalulle on annettu nimeksi Custom Cable Creator.

Kaikki PC-tekniikat tulevat joskus tiensä päähän. Seuraavaksi näin on käymässä vuonna 2006 esitellylle näyttöliitännälle eli Displayportille. Tulevaisuudessa protokolla säilyy, mutta näyttöjen ainoaksi fyysiseksi liitännäksi jää C-tyypin USB.

Korealaisoperaattori SK Telecom ilmoittaa, että se tuo alkavalla viikolla tilaajilleen mahdollisuuden vaihtaa maailman ensimmäiseen puhelimeen, jossa käytetään kvanttisalausta. Laite on nimeltään Galaxy A Quantum ja se on toteutettu yhteistyössä Samsungin ja ID Quantiquen kanssa.

Huawei kertoi aloittavansa tänään Suomessa tähän asti tehokkaimman kannettavan tietokoneensa ennakkomyynnin. MateBook X Pro sisältää monia uusia innovaatioita, mutta osoittaa samalla, miten vaikeaa vuosikymmeniä vanhaa laitekategoriaa on uudistaa.

Taiwanilainen mikropiirien sopmusvalmistaja TSMC ilmoittaa rakentavansa uuden puolijohdetehtaan Yhdysvaltain Arizonaan. Tehtaassa tullaan valmistamaan siruja viiden nanometrin prosessissa.

Nvidian piti alun perin järjestää GPU Technology -tapahtumansa maaliskuussa. Nyt tapahtuma järjestettiin virtuaalisesti ja Nvidian pääjohtaja Jensen Huangin keynote-puhe oli nauhoitettu miehen omassa keittiössä. Puheessaan mies paljasti maailman toistaiseksi tehokkaimman tekoälyprosessorin.

Kotimainen piikiekkovalmistaja Okmetic on nimittänyt Vesa-Pekka Lempinen laatujohtajaksi ja johtoryhmän jäseneksi. Yhtiön mukaan nimitys on osa yhtiön organisaatiouudistusta, joka nostaa laadun yhtiön ykkösprioriteetiksi.

Älykelloissa keskeisiä ominaisuuksia on akunkesto. Huawei on pyrkinyt ratkaisemaan ongelmaa kahdella tavalla: käyttöjärjestelmällä ja omilla piiriratkaisuilla. Uusi Watch GT 2e on tästä hyvä taidonnäyte, se jaksaa yhdellä latauksella kahden viikon ajan. Android Wearista Huawei luopui jo aiemmin. Viime vuonna se esitteli ensimmäisen itse kehittämänsä prosessorin puettaviin laitteisiin. Kirin A1 -piiri on Arm Cortex-M7-pohjainen piiri, jolla on Bluetooth-radion lisäksi audioprosessori, sovellusprosessori sekä tehonhallintapiiri.

RS Componentsin emoyhtiö Electrocomponents on irrottanut omaksi yrityksekseen korttitietokoneita kehittävän yksikkönsä. Yritys on nimeltään OKdo ja sen ensimmäinen kortti E1. E1 tähtää selvästi edullisten kehittäjäkorttien kisaan, jota tällä hetkellä hallitsevat Raspberry Pin ja Arduidon kaltaiset merkit. E1:n hinta on hieman yli 15 euroa ja sen löytää OKdon verkkosivuilta.