Trumpin sota Huaweita vastaan kiihtyy - Huaweilta tiukka vastaus

Yhdysvaltain hallinto on noin vuoden ajan pyrkinyt estämään Huawein toiminnan maan 5G-markkinoilla. Viime perjantain maan kauppaministeriö otti vielä astetta kovemmat keinot käyttöönsä. Huawei vastasi uusiin määräyksiin tiukasti yhtiön vuosittaisessa analyytikkotapaamisessa.

Perjantaina Yhdysvaltain teollisuus- ja turvallisuustoimisto (Bureau of Industry and Security) laajensi Huawein rajoituksia. Huaweita yritetään estää hyödyntämästä mitään tekniikoita, joissa käytetään amerikkalaistekniikkaa. Tämä koskee esimerkiksi puolijohteiden valmistuslaitteita. Toteutuessaan kielto voisi tehdä Huaweista täysin ramman.

Huawein viestintäjohtaja Joe Kelly (kuvassa) kertoi analyytikoille yrityksen vastauksen tänään Huawein kampuksella Shenzhenissä. Päätöksellään USA jättää huomiotta monien yritysten ja teollisuusyhdistysten huolenaiheet, ja Haawei vastustaa uusia päätöksiä kategorisesti.

Yhtiön mukaan perjantaina julkaistu päätös on mielivaltainen ja vahingollinen, ja uhkaa vaarantaa koko teollisuuden maailmanlaajuisesti. Uusi sääntö vaikuttaa satojen miljardien dollarien arvoisten verkkojen laajentamiseen, ylläpitoon ja jatkuvaan toimintaan, jotka Huawein asiakkaat ovat ottaneet käyttöön yli 170 maassa.

Päätös myös vaikuttaa yli kolmen miljardin ihmisen tietoliikennepalveluihin, jotka käyttävät Huawei-tuotteita ja -palveluita maailmanlaajuisesti. Hyökätessään toisen maan johtavaa yritystä vastaan Yhdysvaltojen hallitus on tarkoituksella kääntänyt selkänsä Huawein asiakkaiden ja kuluttajien etuihin. Tämä on ristiriidassa Yhdysvaltojen hallituksen väitteen kanssa, jonka perusteena on verkon turvallisuus, Huawei perustelee.

Yhtiön mukaan Yhdysvaltain hallituksen päätös ei vaikuta vain Huaweihin, vaan sillä on vakava vaikutus monille globaaleille teollisuudenaloille. Pitkällä tähtäimellä tämä vahingoittaa luottamusta ja yhteistyötä globaalin puolijohdeteollisuuden sisällä, josta monet teollisuudet ovat riippuvaisia, lisäämällä konflikteja ja menetyksiä näillä aloilla.

Yhdysvallat hyödyntää omia teknologisia vahvuuksiaan murskatakseen yrityksiä oman rajojensa ulkopuolella. Tämä vain heikentää kansainvälisten yritysten luottamusta Yhdysvaltain teknologiaan ja toimitusketjuihin. Viime kädessä se vahingoittaa Yhdysvaltojen etuja, Huawei päättää lausuntonsa.

Perjantaisella päätöksellä on jo raportoitu olevan merkittäviä seurauksia Huawein kannalta. Esimerkiksi taiwanilainen mikropiirien sopimusvalmistaja TSMC – joka viime viikolla ilmoitti jätti-investoinneista uuteen piiritehtaaseen Arizonassa – olisi keskeyttämässä Huawein tilausten vastaanoton. Asiassa on useita eri puolia, sillä tilastojen mukaan Huawein puolijohderyhmä HiSilicon on TSMC:lle jopa Applea suurempi asiakas.