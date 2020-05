Ruotsiin avattiin ensimmäinen 5G-verkko

Ruotsi on siirtynyt virallisesti 5G-aikaan, kun Tele2 on ensimmäisenä operaattorina käynnistänyt kaupallisen 5G-verkkonsa Tukholman keskustassa. Tele2:lla on 80 megahertsin siivu C-kaistoilla.

Tele2:n toimitusjohtaja Anders Nilsson lupailee käyttäjille yli gigabitin nopeuksia. – Jopa neljä kertaa nopeampaa mobiilidataa kuin tämän päivän 4G-verkossa, Nilsson hehkuttaa.

Tele2:n verkossa 5G:n saa käyttöön, jos omistaa 5G-puhelimen ja rajoittamattoman Obegränsad-sopimuksen, joka maksaa tällä hetkellä 549 kruunua kuukaudessa. Tele2:n hyväksymien laitteiden lista on vielä lyhyt (Xiaomin, Huawein ja Samsungin uusimmat), mutta lista pitenee, kun Tele2 saa testejään tehtyä.

Ruotsissa PTS eli paikallinen televiranomainen on vasta marraskuussa huutokauppaamassa 3,5 ja 2,3 gigahertsin alueita 5G-käyttöön. 3,5 gigahertsissä vapaita taajuuksia on peräti 350 megahertsiä, joten joka operaattori saanee riittävästi kaistaa tuoda erittäin nopeat siivut tilaajilleen.

Ruotsalaisoperaattoreista myös Tre on ilmoittanut käynnistävänsä 5G-verkkonsa kesäkuun aikana. Molempien operaattorien verkot käynnistyvät hyvin paikallisesti, kuten 5G-verkot Suomessa reilu vuosi sitten.