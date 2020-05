Uusi Raspberry Pi yllättää isolla muistilla

Farnell on julkistanut uuden version kehittäjien suosimasta Raspberry Pi -korttitietokoneesta. 4 Model B -versiossa on peräti 8 gigatavun sisäinen ROM-muisti, mikä on kaksinkertainen määrä aiempaa verrattuna. Samalla uusi kortti on kaikkien aikojen kallein Raspberry Pi.

Lisämuisti parantaa ennen kaikkea dataintensiivisten sovellusten suorituskykyä, joten 8 gigatavun versio on houkutteleva ratkaisu monille ammattimaisille kehittäjille. Jos korttia haluaa käyttää konenäkösovelluksissa, kasvanut muisti sopii hyvin yhteen äskettäin julkaistun Raspberry Pi 12MP -kameran kanssa.

Uuden kortin prosessori on 28 nanometrin prosessissa valmistettu Broadcomin BCM2711-järjestelmäpiiri. Neljä Arm Cortex-A72 -ydintä operoivat parhaimmillaan 1,5 gigahertsin kellotaajuudella.

Kortilla on kaksi mikro-HDMI-porttia, jota se voi syöttää 4K-tasoista kuvaa kahdelle ruudulle. Liitäntöihin kuuluvat kaksi kaksi SuperSpeed USB 3.0 -porttia, gigabitin ethernet ja wifi.

Virtaa kortille voidaan syöttää myös Ethernetin yli erillisellä HAT-lisäkortilla, joka lisää PoE-tuen. Uuden kortin hinta on verkkokaupassa 58 puntaa eli noin 65 euroa.

