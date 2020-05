Jos etsit uusia mittauslaitteita tai testerisi kaipaa päivittämistä, kannattaa ottaa yhteyttä Rohde & Schwarziin. Saksalaisvalmistaja myy Pohjoismaissa käytössä olleita demolaitteita kevään kampanjassaan.

Farnell on julkistanut uuden version kehittäjien suosimasta Raspberry Pi -korttitietokoneesta. 4 Model B -versiossa on peräti 8 gigatavun sisäinen ROM-muisti, mikä on kaksinkertainen määrä aiempaa verrattuna. Samalla uusi kortti on kaikkien aikojen kallein Raspberry Pi.

HP, Valve ja Microsoft ovat yhdessä kehittäneet kaikkien aikojen korkearesoluutioisimman VR-kypärän, joka tarjoaa virtuaalikuvaa ilman ulkopuolisia VR-majakoita tai -tolppia. Kypärä tuo pelaajalle tai VR-suunnittelijalle 2K-tasoisen kuvan molemmille silmille.

Check Pointin tutkijat kertovat paljastaneensa peräti 4820 verkkosivustoa yli 40 maassa ympäri maailmaa hakkeroineen verkkorikollisen henkilöllisyyden. "VandaTheGod" kertoi Twitterissä tavoitteekseen 5000 saitin hakkeroimisen, joten hän pääsi lähelle tavoitettaan.

Englantilainen Arm on esitellyt koko joukon uusia prosessoreja, jotka toimivat tulevaisuuden älypuhelimien moottoreina. Mielenkiintoinen uutuus on Cortex-X1-ohjelma. Sen voidaan katsoa olevan Arm:n vastaus Applen tavalle räätlöidä omia kännykkäpiirejään.

Australialaistutkijat ovat kehittäneet optisen piirin, jonka avulla on saatu toteutettua maailman nopein internetyhteys. Monashin, Swinburnen ja RMIT-yliopistojen tutkijoiden tekniikalla yllettiin 44,2 terabitin nettinopeuteen.

Elisan 5G-verkko laajenee Lappiin, kun Kemi liittyy 5G-paikkakuntien joukkoon. Kemi on 24. Elisan 5G-paikkakunta. Koko Suomessa Elisan 5G-verkon alueella asuu jo yli 850 000 suomalaista.

Vaikka jätetään mastoja polttavat neropatit pois laskuista, moni on huolissaan 5G-verkkojen tietoturvasta. Ericssonin tuotteiden tietoturvasta globaalista vastaava Mikko Karikytö sanoo kuitenkin, että 5G on turvallisin mobiilitekniikka tähän asti. Laitteiden lähdekoodin avaamiseen hän ei kuitenkaan usko.

Espoon Keraan on valmistunut maailmankin mittakaavassa ainutlaatuinen 5G-tekniikkaa hyödyntävä älykaupungin pilottiympäristö. LuxTurrim5G-ekosysteemin kehittämistä 5G-älypylväistä on rakennettu supernopea ja laajasti dataa keräävä ja hyödyntävä tieto- ja sensoriverkko

Berg Insight arvioi, että matkapuhelinverkkojen IoT-moduulien toimitukset kasvoivat 22 prosenttia viime vuonna. Kaikkiaan mokkuloita myytiin ennätykselliset 265 miljoonaa. Samaan aikaan valmistajien liikevaihto kasvoi vain 7 prosenttia. On selvää, että markkinoiden lähtiessä toden teolla liikkeelle myös hintapaineet kasvavat.