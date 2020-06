Göteborgilaisessa Chalmersin teknisessä korkeakoulussa on yhdessä kiinalaistutkijoiden kanssa kehitetty materiaali, joka tekee kiinteään elektrolyyttiin perustuvasta akusta vakaan ja kasvattaa sen energiatiheyden 10-kertaiseksi. Innovaatio voi mullistaa esimerkiksi sähköautojen akut.

Netmarketsharen tilastojen mukaan Linux-käyttäjien määrä kasvoi viime kuussa 3,17 prosenttiin kaikista PC-käyttäjistä. Se on tietysti edelleen vähän Windows- ja jopa Mac-käyttäjiin verrattuna, mutta silti suurin Linux-lukema koskaan.

Suomalainen Qentinel on kehittänyt Pace-nimisen tekniikan, jonka avulla voidaan automaattisesti testata ohjelmiston virheitä pilvessä. Nyt tekpälyä hyödyntävää Pace-robottia voi testata ilmaiseksi.

Kovin moni ei ole päässyt käymään supertietokoneessa, mutta nyt sekin on mahdollista virtuaalisesti. AMD on avannut 360-virtuaaliesittelyn Stuttgartin yliopistossa HSLR-keskuksessa (High-Performance Computing Center Stuttgart) sijaitsevassa superkoneessa.

Älypuhelimien prosessoreja valmistavat Qualcomm, Samsung, Mediatek ja Huawein HiSilicon, ja tietysti Apple. Mutta voisiko Intelin asemaa PC-prosessoreissa keikuttava AMD yrittää valloittaa myös älypuhelinten suoritinmarkkinat?

Maaliskuun 16. päivänä Nokia kurssi kävi Helsingin pörssissä ennätyksellisen alhaalla, kun noteeraus putosi 2,20 euroon osakkeelta. Sen jälkeen osakkeen arvo on hilautunut tasaisesti ylöspäin. Olisiko usko yhtiöön palannut?

Robotiikka ja ohjelmisto yritys Sensible 4:n GACHA-työryhmä on voittanut Tekniikan akateemisten tämän vuoden Suomalaisen insinööripalkinnon. Palkinto, jonka arvo on 30 000 euroa, annetaan henkilölle tai työryhmälle, joka on huomattavasti edistänyt teknillistä osaamista Suomessa.

Maailmalla ja Suomessakin kehitetään nyt vauhdilla tekniikoita, joilla voidaan selvittää koronaan sairastuneiden kontaktit. Oulussa vuonna 2014 perustettu Kaltio Technologies on jo pitkällä: yhtiön BLE-tekniikkaan perustuvaa trackeria on jo pilotoitu palvelukodissa Kempeleessä.

Rittal on julkaissut uuden modulaarisen räkkijärjestelmän, jonka avulla modernin laitekokonaisuuden voi koota nopeammin kuin koskaan aiemmin. Yksittäisestä räkistä laajaan datakeskuskokonaisuuteen skaalautuva Rittal VX IT on palvelimille ja verkkolaitteille suunnattu uuden sukupolven IT-räkki, jonka voi suunnitella verkkotyökalulla.

Elisa kertoo ottaneensa käyttöön maailman ensimmäisen nestejäähdytteisen 5G-tukiaseman. Nestejäähdytteinen 5G-tukiasema on suunniteltu ja rakennettu Nokian Oulun tehtaalla.