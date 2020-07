Marsin kosteutta ja painetta mitataan suomalaisantureilla

NASA lähettää heinäkuun lopulla Marsiin Perseverence-mönkijän, jonka on tarkoitus laskeutua tutkimaan punaista planeettaa helmikuussa 2021. Mariin matkaa myös suomalaista tekniikkaa, sillä Ilmatieteenlaitoksen kehittämiä laitteita käytetään osana mönkijän MEDA-anturijärjestelmää.

MEDA-laitteisto (Mars Environmental Dynamic Analyzer) mittaa lämpötilaa, tuulen nopeutta ja suuntaa, painetta, suhteellista kosteutta sekä pölyhiukkasten kokoa ja määrää. Ilmatieteen laitos on konsortion jäsen ja toimittaa MEDA-pakettiin sen kosteus- ja painemittauslaitteiston, joka perustuu Vaisalan antureihin.

- Mars on Venuksen tapaan erityisen kiinnostava kaasukehätutkimuksen kannalta, koska sillä on monessa suhteessa yhtäläisyyksiä Maan kanssa. Marsin-tutkimus auttaa meitä ymmärtämään paremmin myös Maan ilmakehää, sanoo Ilmatieteen laitoksen Planeetta- ja avaruusteknologiatutkimuksen ryhmäpäällikkö Maria Genzer.

Marsin ankarat ja haastavat olosuhteet edellyttävät kaikkein luotettavinta anturiteknologiaa, joka kykenee tuottamaan tarkkaa ja luotettavaa dataa ilman huolto- tai korjaustarpeita.

Marsin kaasukehän äärimmäisissä olosuhteissa Vaisalan HUMICAP- ja BAROCAP-anturit toimittavat NASAlle tarkkoja paine- ja kosteuslukemia planeetan olosuhteista. Nämä anturit toimivat vakaasti ja täsmällisesti pitkään sekä kestävät pölyä, kemikaaleja ja ankaria olosuhteita, minkä ansiosta ne ovat ihanteellinen valinta moniin haasteellisiin mittaustarpeisiin – myös avaruuteen. Samaa teknologiaa käytetään lukuisissa teollisuuden ja ympäristön sovelluksissa, kuten sääasemilla, radiosondeissa, kasvihuoneissa ja konesaleissa.

Ilmatieteen laitoksen Perseverance-mönkijään kehittämä kosteusmittalaite MEDA HS sisältää Vaisalan standardeja HUMICAP-kosteusantureita. HUMICAP on kapasitiivinen ohutkalvopolymeerianturi: se koostuu alustasta, johon laitetaan ohut polymeerikalvo kahden johtavan elektrodin väliin. Mönkijään asennettu kosteusanturi on teknologian uutta sukupolvea.

Kosteusmittausten lisäksi Ilmatieteen laitos on kehittänyt laitteiston paineen mittaamiseen: MEDA PS:n, joka hyödyntää Vaisalan BAROCAP-paineantureita. Nämä anturit on optimoitu toimimaan Marsin olosuhteissa. BAROCAP on piipohjainen mikromekaaninen paineanturi, joka toimii luotettavasti lukuisissa eri sovelluksissa meteorologiasta teollisiin mittauksiin.