Sudo vaihtuu Ubuntussa

Ubuntun takana oleva Canonical on ilmoittanut, että tulevassa Ubuntu 25.10 -versiossa perinteinen sudo korvataan uudella versiolla nimeltä sudo-rs. Tämä uusi komento on kirjoitettu Rust-ohjelmointikielellä ja se toimii lähes identtisesti vanhan sudon kanssa, mutta sen sisäinen toteutus on turvallisempi ja modernimpi.

Sudo on tuttu jokaiselle Linuxin kanssa puuhastelleelle. Sudo (lyhenne sanoista superuser do) on komento, joka antaa tavalliselle käyttäjälle oikeuden suorittaa yksittäisiä komentoja järjestelmänvalvojan eli root-käyttäjän oikeuksilla. Sitä käytetään esimerkiksi ohjelmien asentamiseen, järjestelmätiedostojen muokkaamiseen tai muiden hallinnollisten tehtävien suorittamiseen. Sudo on ollut osa Unix- ja Linux-järjestelmiä jo yli 30 vuotta, ja erityisesti Ubuntu-järjestelmissä sen käyttö on keskeinen osa jokapäiväistä hallintaa.

Miksi sudo-rs ja miksi Rust? Rust on nykyaikainen ohjelmointikieli, joka on suunniteltu erityisesti turvallisuutta silmällä pitäen. Siinä on useita ominaisuuksia, jotka vähentävät ohjelmointivirheistä johtuvia haavoittuvuuksia merkittävästi.

Yksi keskeinen osa Rustia on niin sanottu ownership-järjestelmä, joka hallitsee muistia automaattisesti ilman perinteistä roskienkeruuta. Tämä estää virheitä, kuten muistivuotoja tai tilannetta, jossa ohjelma yrittää käyttää muistia, joka on jo vapautettu.

Lisäksi Rustin borrow checker -mekanismi varmistaa, että kaikki viittaukset tietoihin ovat aina voimassa ja turvallisia käyttää. Näin vältetään esimerkiksi virheelliset muistiviittaukset tai samanaikaiset ristiriitaiset pääsyt samaan dataan.

Rustin tyyppijärjestelmä estää tyhjien osoittimien käyttöä eli niin sanottuja null-viittauksia. Sen sijaan kaikki mahdollisesti tyhjät arvot pitää käsitellä eksplisiittisesti, mikä tekee virheistä näkyvämpiä ja helpommin hallittavia.

Rustissa käytetään myös älykkäitä osoittimia, jotka hallitsevat muistinkäyttöä automaattisesti ja turvallisesti. Tällaisia ovat esimerkiksi Rc ja Arc, jotka estävät tilanteet, joissa ohjelma yrittää käyttää poistettua muistia. Kaikki nämä ominaisuudet yhdessä tekevät Rustista erittäin turvallisen kielen järjestelmätason ohjelmointiin – kuten juuri sudon kaltaisiin työkaluihin.

Sudo-rs otetaan oletuksena käyttöön Ubuntu 25.10 -versiossa, joka julkaistaan lokakuussa 2025. Aluksi sudo-rs toimii rinnakkain vanhan sudon kanssa, mutta komennon käyttöliittymä pysyy samana: käyttäjä kirjoittaa edelleen sudo, vaikka taustalla toimisi uusi versio.

Tavoitteena on, että sudo-rs olisi täysin valmis ja vakaa seuraavaan pitkäaikaistukea (LTS) saavaan versioon, eli Ubuntu 26.04 LTS:ään, joka julkaistaan huhtikuussa 2026.