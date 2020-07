Suomalainen aurinkopaneelien kiinnitys kestää lumikuormat

Kattoturvatuotteita ja aurinkopaneelien kiinnitysjärjestelmiä valmistava Orima-Tuote Oy sekä lämpöpumppujen ja aurinkosähkötuotteiden tukkuliike Scanoffice Oy ovat kehittäneet yhdessä uuden aurinkopaneelien kiinnitysjärjestelmän tasakatoille. Paneeli kestää ainoana ratkaisuna rakentamismääräysten mukaiset lumikuormat kaikkialla Suomessa.

Suuri osa Suomen tasakatoilla käytettävistä aurinkopaneelien kiinnitysjärjestelmistä on suunniteltu Keski-Euroopan olosuhteisiin. Eurooppalainen teline tukee paneelia tyypillisesti vain pieneltä alueelta läheltä aurinkopaneelin kulmia tai pelkästään paneelin lyhyiltä sivuilta. Pistemäisessä tuennassa aurinkopaneeli pääsee taipumaan, mikä aiheuttaa aurinkopaneelin kennoihin visuaalisesti vaikeasti havaittavia mikromurtumia. Murtumat heikentävät paneelin tuotantoa ja aiheuttavat kennojen ylikuumentumista.

Eurooppalaista telinettä käytettäessä paneelitehtaiden lupaamat suurimmat lumikuorma-arvot eivät ole voimassa. Pahimmillaan eurooppalainen teline mitätöi aurinkopaneelin pitkän takuun ja aiheuttaa turvallisuusriskin.

Orima-Tuotteen uusi aurinkopaneelien kiinnitysjärjestelmä on testattu 700 kilon kuormalla. Suurin rakentamismääräysten mukainen lumikuorma standardikokoista aurinkopaneelia kohden on noin 450 kiloa. Telineessä aurinkopaneeli säilyy lähes taipumattomana maksimaalisesta lumikuormasta huolimatta. Valtavan kestävyytensä ansiosta uudelle kiinnitysjärjestelmälle annettiin nimeksi Orima Alfa Heavy Snow Load.

Orima Alfa HSL -telineen takuu on huimat 30 vuotta. Eurooppalaisten kiinnitysjärjestelmien takuu on perinteisesti vain 5-15 vuotta. Käytännössä tämä tarkoittaa, että kiinnitysjärjestelmällä on yhtä pitkä takuu kuin itse aurinkopaneelilla.

Orima Alfa HSL -aurinkopaneelien kiinnitysjärjestelmässä paneelin etureuna on nostettu 200 millimetrin etäisyydelle katosta. Riittävä ilmatila paneelin ja katon välissä parantaa paloturvallisuutta. Kyseinen minimietäisyys on paloviranomaisten vaatimus jo joillakin paikkakunnilla Suomessa ja tullee jatkossa olemaan vaatimus koko maassa. Korotettu etureuna myös jättää lumelle hyvin tilaa valua pois paneelin päältä. Näin aurinkopaneelit tuottavat vuositasolla enemmän sähköä kuin perinteisessä tasakattotelineessä.

