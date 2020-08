Note 20 päivittää kamerat, näytöt ja S-Pen-kynän

Samsung esitteli eilen illalla virtuaalisessa lanseeraustapahtumassa uuden Note 20 -älypuhelinsarjan. Uutuuksissa on paranneltu kameroita, stylus-kynää sekä näyttöjä. Galaxy Note20 on kaikkien aikojen tehokkain Note-sarja. Prosessori on päivittynyt Snapdragon 865 Plus -versioon, josta on tullut lippulaivamallien tämän hetken de facto -prosessori. Ilmeisesti Eurooppaan tuodaan kuitenkin Samsungin omaan Exynos 990 -piirisarjaa.

Suorituskyky ei ainakaan jää prosessorista kiinnin. Päivitetty Qualcomm Kryo 585 -prosessoriydin pystyy jopa 3,09 gigahertsin kellotaajuuteen. Qualcomm Adreno 650 -grafiikkasuoritin parantaa suorituskykyä jopa 10 prosenttia verrattuna aikaisempaan versioon.

Snapdragon 865 Plus -järjestelmäpiirillä on X55 5G-modeemi. Parhaimmillaan se välittää 5G-dataa prosessorille 7,5 gigabitin sekuntinopeudella. Modeemi tukee lisäksi sekä millimetrialueen että alle 6 gigahertsin taajuuksia sekä TDD- että FDD-linkeissä. Modeemi tukee samalla suoraan myös toisen polven 5G-verkkoja eli ns. SA-verkkoja,

Jos älypuhelimen haluaa kynällisenä versiona, Samsungin S-Pen on paras työkalu. Note 20 -julkistuksen myötä Samsung on parannellut kynäänsä niin, että viive on kutistunut 9 millisekuntiin. Kynällä voi myös navigoida ”piirtämällä” eleitä ilmaan.

Note 20 -uutuuksista tehokkaampi – ja kalliimpi – Ultra-malli on mielenkiintoisempi. Pääkamera on jättimäinen 108 megapikselin kenno. Siläl voidaan esimerkiksi kuvata 8K-videota 24 ruudun sekuntinopeudella. 12 megapikselin kennon edessä on 5-kertainen periskooppilinkki, kun se S20 Ultra -mallissa oli 48 megapikselin kennon edessä. Ultralaajakuvakenno on sekin 12 megapikselin anturi.

Note 20 -laitteiden lisäksi Samsung julkisti eilen uudet Tab S7 -tabletit, Galaxy Buds Lite -nappikuulokkeet ja Watch 3 -älykellon. Note 20 -puhelimien suositushinnat ovat 1099 euroa (Note 20, 256 gt) ja 1349 euroa (Note 20 Ultra, 256 gt). Ultra-mallista myynti tulee myös rajattu erikoisero 512 ggan massamuistilla. Sen hinta on 1449 euroa.