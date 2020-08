Suomessa on kehitetty maailmanlaajuisestikin huomattava ratkaisu internet-liikenteen laitepohjaiseen salaukseen. Asialla on Aalto-yliopistossa vuonna 2017perustettu Xiphera. Sen kehittämä ratkaisu on toteutettu Intelin FPGA-piirille.

Samsung esitteli eilen illalla virtuaalisessa lanseeraustapahtumassa uuden Note 20 -älypuhelinsarjan. Uutuuksissa on paranneltu kameroita, stylus-kynää sekä näyttöjä. Galaxy Note20 on kaikkien aikojen tehokkain Note-sarja. Prosessori on päivittynyt Snapdragon 865 Plus -versioon, josta on tullut lippulaivamallien tämän hetken de facto -prosessori. Ilmeisesti Eurooppaan tuodaan kuitenkin Samsungin omaan Exynos 990 -piirisarjaa.

Tutkimuslaitos TrendForce on arvioinut mobiiliverkkojen tukiasemalaitteiden markkinakehitystä tänä vuonna. Kotimarkkinoilleen panostava Huawei nousee 5G-markkinajohtajaksi, tutkimuslaitos arvioi.

Dialog Semiconductor sanoo kehittäneensä yhdessä TDK:n kanssa DC-DC-muuntimen, joissa samaan pakettiin on yhdistetty TDK.n teholähde ja Dialogin edistynyt GreenPAK-kotelotekniikka.

Autoelektroniikan järjestelmien säännöllisen, avoimen testauksen tarve tulee jatkuvasti kasvamaan, kun turvallisuuden kannalta kriittisten toimintojen määrä ja kompleksisuus lisääntyvät, kertoo Siemens-konserniin kuuluva Mentor ETNdigi-lehden artikkelissa.

Mobiiliverkkojen radio-osissa ollaan menossa kovaa vauhtia kohti avoimia järjestelmiä. Intel ja Analog Devices työstävät yhteistä O-RAN-alustaa, johon integroidaan ADI:n 5Glähetinvastaanotin sekä Intelin ohjelmoitava Arria 10 -sarjan FPGA-piiri.

60 gigahertsin tutkia käytetään monessa laitteessa hahmontunnistukseen, kuten autojen ADAS-järjestelmissä. Belgialaisessa mikroelektroniikan tutkimuskeskus IMECissä on kehitetty tutka, jolla voidaan esimerkiksi aistia sydämen lyöminen viiden metrin päästä.

Pickering Interfaces on esitellyt uuden avaimet käteen -tyyppisen LXI-pohjaisen LXI-mikroaaltokytkimen ja signaalin reititysalijärjestelmän. Valmis ratkaisu toimitetaan täysin testattuna, täydellisine dokumentointeineen ja kolmen vuoden takuulla.

OnePlus esitteli pari viikkoa sitten uusimman älypuhelimensa. Alimmillaan 399 euroa maksava Nord on saanut paljon kehuja ja noussut esimerkiksi Intiassa eniten ennakkotilatuksi keskihintaluokan puhelimeksi. Edullinen hinta kuitenkin tarkoittaa, että laitteen toteutuksessa on jouduttu tekemään kompromisseja.

ROHM Semiconductorsin RGS-sarja tarjoaa laajan valikoiman AEC-Q101-standardoituja IGBT-piirejä 1200 ja 650 voltin versioina. Sarjan häviöt ovat markkinoiden pienempiä, joten niillä voidaan kasvattaa sovellusten tehokkuutta ja minimoida niiden koko. IGBT:t ovat ihanteellisia esimerkiksi sähkökompressoreiden inverttereissä ja suurjännitelämmittimissä, kirjoittaa ROHM kesäkuussa ilmlestyneessä ETNdigi-lehdessä.