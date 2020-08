Tiheä poweri lääketieteen laitteisiin

Japanilainen Cosel on esitellyt 1,2 kilowatin pienikokoisen ja matalan profiilin, AC-DC-moduulin teollisuuden ja lääketieteen sovelluksiin. TUNS1200-teholähteen tulojännitealue on 85 - 305 VAC ja se on sertifioitu täyttämään teollisuus- ja lääketieteelliset standardit.

Poweri on koteloitu profiililtaan erittäin matalaan, vain 12,7-millimetriseen koteloon ja se painaa alle 280 grammaa. Verrattuna markkinoilta jo löytyviin kilowatin integroitaviin AC-DC-moduuleihin TUNS1200 on 36 prosenttia pienempi. n jalanjälki on 36% pienempi ja tuottaa 21 prosenttia enemmän virtaa.

Laitetta voidaan käyttää -40 …+100 °C lämpötila-alueella. TUNS1200-moduuleja voidaan asentaa rinnan yhdeksään yksikköä (enintään 9 750 W teho).

Lue lisää Coselin sivuilta. Cosel omistaa nykyään Powerboxin, joka puolestaan on entinen Ericssonin teholähdeyksikkö.