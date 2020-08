Ericsson kertoo solmineensa operaattorien kanssa yhteensä sata 5G-sopimusta. Luku sisältää 58 julkisesti ilmoitettua sopimusta ja 56 jo toiminnassa olevaa 5G-verkkoa viidellä mantereella. Sadannen verkon titteli meni Telekom Slovenijelle eilen.

IoT-järjestelmiin liitetyt laitteet muodostavat valtavan potentiaalisen hyökkäyspinnan hakkereille ja muille pahantahtoisille toimijoille. Järjestelmän suojaus vaatii luotettavia tapoja tallentaa salattavia tietoja ja todentaa niiden oikeellisuus paljastamatta itse salaista dataa. Tähän päästään hyödyntämällä turvaelementtiä, käy ilmi Microchip Technologyn ETNdigi-lehden artikkelista.

Laitteiston eristämisen periaatteeseen perustuva Arm TrustZone - teknologia tarjoaa CPU-pohjaisen tietoturvafilosofian järjestelmäpiireille useissa eri järjestelmissä. Tämä mahdollistaa turvallisten IoT-solmujen ja luotettavan laiteytimen luomisen. ARMv8-M -arkkitehtuuri laajentaa TrustZone-teknologian Cortex-M-pohjaisiin järjestelmiin, esittää Rutronik ETNdigi-lehden artikkelissa.

Apple aloitti viime vuonna uuden villityksen integroimalla UWB-piirien älypuhelimeensa. Samsungin Note 20 Ultra on ensimmäinen Android-puhelin, johon uusi radiotekniikka on integroitu. Siinä käytetään NXP:n piiriä.

IC Insights on saanut valmiiksi puolijohdevalmistajien alkuvuoden rankkauksen. Huawein HiSilicon nousi ensimmäistä kertaa kymmenen suurimman valmistajan joukkoon. Visiitti jää kuitenkin lyhyeksi, sillä HiSiliconin piirinvalmistus uhkaa loppua kesän jälkeen.

Tietoturvayhtiö Check Point Software kertoo haittaohjelmakatsauksessaan, että Emotet-bottiverkko on palannut takaisin maailman yleisimmäksi haittaohjelmaksi viiden kuukauden poissaolon jälkeen. Sitä esiintyy viidessä prosentissa yritysverkoista maailmanlaajuisesti.

Koronaviruspandemialla on ollut huomattava vaikutus elektroniikkateollisuuteen. Puolijohteiden kasvu oli jo kutistunut olemattomiin, kun tultiin vuoteen 2020. Analyytikot ennustivat toimitusmäärien vähenevän vuoden 2019 viimeisellä neljänneksellä. Kaiken kaikkiaan elektroniikkateollisuus on tällä hetkellä hyvässä kunnossa. 5G:n käyttöönotto, IIoT:n jatkuva eteneminen ja autoteollisuuden kehitys pitävät elektroniikkakomponenttien tarpeen korkeana.

Japanilainen Toshiba esitteli vuonna 1985 ensimmäisen kannettavan tietokoneensa. T1100-mallista alkoi 35-vuotinen taival, joka päättyi lopullisesti elokuun alussa, kun Toshiba myi loputkin osakkeistaan Dynabook-yhteisyrityksessä Sharpille.

Japanilainen Cosel on esitellyt 1,2 kilowatin pienikokoisen ja matalan profiilin, AC-DC-moduulin teollisuuden ja lääketieteen sovelluksiin. TUNS1200-teholähteen tulojännitealue on 85 - 305 VAC ja se on sertifioitu täyttämään teollisuus- ja lääketieteelliset standardit.

Li-Fi eli Light Fidelity on nousemassa erittäin potentiaaliseksi nopeiden nettiyhteyksien tuojaksi esimerkiksi pienissä toimistohuoneissa. Ledivalojen nopeaan välkkymiseen perustuva tekniikka on tulossa jo Oppon älypuhelimiin, ainakin yrityksen patenttihakemuksen perusteella.