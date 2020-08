Uusi amerikkalainen sähköauto lupaa järkyttävän nopeaa latausta

Lucid Motors on uusi autonvalmistaja, joka on parin viikon kuluttua julkistamassa ensimmäistä malliaan. Nyt yritys hehkuttaa pikalataustekniikallaan, jolla 483 kilometrin toimintasäde saavutetaan vain 20 minuutin latauksella. Syyskuun 9. päivänä julkistettavasta Lucid Airista on näin tulossa markkinoiden nopeimmin ladattava sähköajoneuvo.

Yhdessä minuutissa ajomatkaa tulee 20 mailin eli 32 kilometrin verran. Nopeus perustuu yli 900 voltin latausjännitteeseen, räätälöityihin litiumioniakkuihin, ja akku- ja lämmönhallintajärjestelmään.

Latauksen huipputeho on yli 300 kilowattia. Wunderbox-latauslaite pystyy ottamaan sähköverkosta ulos maksimaalisen, käytettävissä olevan latausvirran. Ratkaisun pitäisi toimia USA:ssa Electrify America -yhtiön kanssa, joka rakentaa maanlaajuista nopeaa latausverkkoa. Tällä hetkellä Electrify Americalla on yli 2000 latausasemaa. Lucid Airin omistajat näkevät latausasemat, joten osaavat navigoida niihin reiteillään.

Jokaisen Lucid-ajoneuvon mukana toimitetun vakiona olevan Lucidin mobiilin latausjohdon lisäksi Lucid on kehittänyt myös Lucid-kotilatausaseman, joka on yksi ensimmäisistä kaksisuuntaisista latausasemista. Kaksisuuntaisella latauksella omistajat voivat nauttia kustannustehokkaammasta latausmenetelmästä ja käyttää myös Lucid Air -laitetta väliaikaisena energiavarantona kotinsa energiatarpeisiin.

Lucid Air on luksusauto, jonka hinta kerrotaan parin viikon päästä. Autot valmistetaan Lucidin uudessa tehtaassa Arizonassa ja sen toimitukset alkavat vuoden 2021 alkupuolella.