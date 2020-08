Suomen akkuklusterin kehittäminen on ottanut harppauksen eteenpäin, kun Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes myönsi luvan Harjavallan teollisuuspuistoon rakennettavalle BASF Battery Material Finland Oy:n tehtaalle 2.7.2020. Tehdas on yksi ensimmäisiä Suomessa rakenteilla olevia akkukemikaalitehtaita.

Huawei ja China Telecom ovat ottaneet Shenzheniä pilottikäyttöön 5G-saitin, jota ne kehuvat maailman ensimmäiseksi 5G Super -soluksi. Käytännössä kyse on parannetusta 5G-linkistä, jossa on yhdistetty useampi kantoaalto samaan linkkiin. Tästä 4G:ssä yleisestä tekniikasta käytetään nimitystä CA (carrier aggregation).

Kuinka rakentaa kasvontunnistus kääntyvällä kameralla automaattista kulunvalvontaa varten? Rutronik tuki asiakasta järjestelmäkonsepteilla tässä sovellusesimerkissä.

OnePlus julkisti pitkään aikaan edullisimman puhelimensa reilu kuukausi sitten. Jo ensivaikutelma laitteesta oli hyvä, mutta mitä uutta hieman pidempi testijakso kertoi?

University College London tutkijat ovat rikkoneet edellisen maailmanennätyksen tiedonsiirrossa. Tutkijat onnistuivat siirtämään dataa optisessa kuidussa peräti 178 terabitin sekuntinopeudella. Lukema on viidenneksen aiempaa ennätystä parempi.

Suomalainen Varjo tunnetaan jo laajalti maailman parhaimpien virtuaalilasien kehittäjänä. Yhtiö sai juuri valmiiksi C-rahoituskierroksen, jonka jälkeen pääomaa on kerätty jo yli 100 miljoonaa euroa. Sen turvin Varjo haluaa kasvaa kansainvälisesti.

IoT-verkoissa solmut tai päätelaitteet ovat tyypillisesti keräämässä erilaista dataa joko laitteista tai ympäristöstä. Usein ne sijaitsevat kohteissa, joihin voi olla hankala päästä. Amerikkalainen startup Everactive on ratkaissut ongelman elegantisti: jätetään paristot pois.

Raspberry Pi on rakentelijoiden ja kehittäjien suosima kortti myös sen takia, että siihen on helppo lisätä toimintoja erilaisten lisäosien avulla. Farnell on nyt lisännyt korttien lisälaitevalikoimaa esimerkiksi uusilla HAT-lisäkorteilla eli hatuilla.

Huaweilla on oma 1+8+N -visionsa, jossa 1 viittaa älypuhelimeen, 8 esimerkiksi tablettiin, läppäriin, televisioon ja N kaikkiin muhin laitteisiin kuten IoT-laitteisiin ja verkkoon. Nyt vision 8-osuus on saamassa uuden jäsenen. Gizchina-sivuston mukaan Huawei valmistelee ensimmäistä pöytätietokonetta.

Tektronix on julkaissut 4 uutta suoristuskykyistä ja edullista perusoskilloskooppia. TBS1000C-sarjan testerit on suunnattu yleiseen peruskäyttöön sekä oppilaitoksille.