Huawein 5G-laitteille GSM-järjestön kyberturvahyväksyntä

Huawei kertoo, että sen 5G-verkkolaitteet ovat sekä radio- että core-laitteiden osalta läpäisseet GSMA-järjestön NESAS-tietoturvavaatimukset. NESAS eli Network Equipment Securoty Assurance Scheme on ohjelma, jonka mukaisesti myös Nokian, Ericssonin ja ZTE:n laitteita on testattu ja hyväksytty,

NESAS on standardoitu kyberturvallisuuden arviointimekanismi, jonka ovat määritelleet GSMA ja 3GPP yhdessä laitevalmistajien kanssa. Kyse on järjestely, jossa laitevalmistajat ovat mukana vapaaehtoisesti. Arvioinnin läpäiseminen tarkoittaa, että laitteiden tuotekehitys- ja elinkaariprosessit on asetettu kattavan tarkistuksen alaiseksi.

NESAS-hyväksyntä varmistaa, että laitteet täyttävät järjestelmän 5G-verkon turvallisuus- ja luotettavuusvaatimukset. Integroidussa arviointiprosessissa vältetään hajanaiset arviot ja niistä aiheutuvat kustannukset, samalla kun parannetaan teollisuuden tietosuojatasojen avoimuutta visuaalisten ja mitattavissa olevien tulosten avulla. NESAS kattaa 20 eri arviointiluokkaa.

Huawei muistuttaa, että sille kyberturvallisuuden varmistaminen on yrityksen, asiakkaiden, valvontaviranomaisten ja muiden sidosryhmien yhteinen tavoite. Luottamus kyberturvallisuuteen on tullut merkittäväksi globaaliksi huolenaiheeksi, kun maailma muuttuu digitaalisemmaksi. Huawei uskoo, että luottamuksen on perustuttava todennettavissa oleviin tosiseikkoihin, joiden olisi puolestaan ​​perustuttava yhteisiin normeihin.

Ennen NESAS-hyväksyntää Huawei kertoo läpäisseensä myös Kiinan IMT-2020 -rekisteröintityöryhmän 5G-tietoturvatestin. Nämä testispesifikaatiot perustuvat 3GPP:n kansainvälisiin standardeihin 5G:n turvallisuuden varmistamiseksi.

Standardoitujen tietoturvavaatimusten läpäiseminen on tietysti melkoisessa ristiriidassa vaikkapa presidentti Donald Trumpin hallinnon pitkään jatkuneen kampanjan kanssa, jossa Huawein laitteita halutaan kieltää nimenomaan tietoturvasyistä.

Lisätietoja NESAS-testaamisesta löytyy GSMA-järjestön sivuilta.