Kyberturvallisuusratkaisujen toimittaja F-Secure on julkaissut raportin, joka avaa kryptovaluutta-alalla toimivaan organisaatioon kohdistunutta hyökkäystä. Toiminnan takana on äärimmäisen taitava ja taloudellisia hyötyjä tavoitteleva Lazarus-ryhmä (tunnetaan myös nimellä APT38), jolla on tiettävästi yhteisiä intressejä Pohjois-Korean kanssa.

Mittauslaitevalmistaja Rohde & Schwarz tarjoaa jo syyskuussa useita mielenkiintoisia webinaareja mittaustekniikasta. Osa webinaareista on tarjolla myös suomeksi.

BeiDou on Kiinan oma globaali satellittipaikannusjärjestelmä, jonka kolmas vaihe vihittiin käyttöön elokuun alussa. BDS-3:n myötä järjestelmän tarkkuus kasvaa merkittävästi.

Samsung ja Huawei kamppailivat tasapäin suurimman älypuhelinvalmistajan tittelistä vuoden toisella neljänneksellä. Gartnerin mukaan kaikkien valmistajien myyntimäärät kutistuivat huhti-kesäkuussa, kun laitemyynti kutistui 20,4 prosenttia vuodentakaisesta.

Vuonna 2018 mikro-ohjainten myynti kasvoi uuteen ennätykseen eli 17,6 miljardiin dollariin. Viime vuonna laskua tuli seitsemän prosenttia ja tänä vuonna luisu jatkuu koronapandemian takia. Ensi vuonna ohjainpiirien myynti lähtee taas kasvuun, ennustaa IC Insights.

LiDAR eli valotutka tulee olemaan keskeinen osa tulvia autonomisia ajoneuvoja. Tällä hetkellä kyse on vielä hyvin kalliista komponentista, joka saattaa maksaa jopa 500 dollaria. Kiinalainen Huawei kehittää alle satasen valotutkaa, joka toisi tekniikan käytännössä jokaiseen autoon.

Saksalainen congatec tunnetaan sulautettujen korttien kärkikaartin nimenä. Viime vuonna yrityksen suunnitelmissa oli pörssilistautuminen, mutta tämä suunnitelma kariutui markkinatilanteen heikentyessä. Nyt lisäresursseja haetaan uuden omistajan voimin.

Huawei on tuonut myyntiin uuden edullisen älypuhelimen. Y-sarjan tuorein malli Y6p sisältää 5000 milliampeeritunnin akun, 64 gigatavun tallennustilan ja 4 gigatavun keskusmuistin sekä monista kalliimmista puhelimista tutun 13+5+2-kolmoiskameran. Hintaa laitteella on 179 euroa.

Uusi ETNdigi-erikoislehti ilmestyi kesäkuussa juhannuksen alla. Nyt voit valita lehdestä mielestäsi parhaan artikkelin ja äänestää. Äänestäneiden kesken arvotaan kehittäjille suunnattu Arduino MKR VIDOR 4000 -korttitietokone. Lehden artikkeleissa kerrotaan esimerkiksi teollisuustietokoneiden uudesta COM-HPC-standardista, joka on viemässä sulautettujen korttitietokoneiden suorituskyvyn aivan uudelle tasolle. PICMG-järjestön ja congatecin artikkelissa esitellään pian valmistuvan standardin uusia ominaisuuksia.

EU:n yleinen tietosuoja-asetus GDPR (The General Data Protection Regulation) tuli voimaan 25. toukokuuta vuonna 2018. Finbold-tutkimuslaitoksen mukaan GDPR-rikkomuksista on reilun kahden vuoden aikana annettu sakkoja yli 60 miljoonan euron edestä. Suomessa GDPR-sakkoja on määrätty neljälle.