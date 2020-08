Amerikkalainen MIPS-prosessori päätyi kiinalaisomistukseen

Arm-arkkitehtuurin tuntevat kaikki, mutta kaikki eivät välttämättä muista vuotta 1985, jolloin sen kilpailijaksi esiteltiin amerikkalainen RISC-arkkitehtuuri. Prosessori ja käskykanta saivar nimekseen MIPS ja nyt se on useiden mutkien jälkeen ajautunut kiinalaisomistukseen.

MIPS:n monimutkaisista vaiheista raportoi Reuters. Uusin vaihe alkoi oikeastaan jo vuonna 2013, kun Imagination Technologies osti MIPS:n. Imgtechin omistajaksi tuli puolestaan Canyon Bridge -sijoitusyhtiö vuonna 2017.

Tämä ei taasen käynyt amerikkalaisviranomaisille, joten MIPS jouduttiin myymään enkelisijoittaja Diosdado Banataolle. Banatao siirsi MIPS-oikeuksien hallintaa eri yritystensä välillä, kunnes vuonna 2018 oikeudet siirtyivät Samoalle rekisteröidylle yritykselle.

Tämän yrityksen perustaja oli Kiinaan rekisteröidyn yrityksen perustaja ja hallituksen puheenjohtaja. Näin MIPS-oikeudet päätyivät kiinalaisella CIP United.

CIP United valmistaa MIPS-piirejä kiinalaisille asiakkailleen. Yksi yhtiön asiakkaista on esimerkiksi Huawei.

Nykyisellään MIPS-arkkitehtuurilla ei ole mahdollisuuksia haastaa Arm-piirejä. Sen sijaan Arm:n suurimmaksi haasteeksi on nousemassa avoin RISC-arkkitehtuuri, joka on kehitetty Berkeleyn yliopistossa. Sen nimi on RISC-V.