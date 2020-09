Suomalaisyritykset Canatu, Siili Auto, Rightware ja TactoTek esittelivät keväällä osaamistaan demoamalla Origo-älyrattia. Nyt älyratti on saanut tunnustusta voittamalla HMI- eli käyttöliittymäsarjan saksalaisessa German Design Award 2021 kilpailussa.

Academic Workin toteuttamasta Young Professional Attraction Index (YPAI) -tutkimuksesta selviää, että teknologiayritykset ovat nuorten mielestä houkuttelevia työpaikkoja. Kymmenen houkuttelevimman työpaikan joukkoon listattiin Supercell, Futurice, Google, KONE, Gofore, Reaktor, Vincit, Microsoft, ja Konecranes.

Rohde & Schwarz on tuonut uuden option FSW-sarjan spektri- ja signaalianalysaattoreihin. B8001-laajennuksen myötä analysaattoreiden sisäinen kaista kasvaa 8,3 gigahertsiin. Rohden mukaan uutuus on tarkoitettu suunnittelijoille, jotka kehittävät uusimpia tutka- ja langattomia tietoliikennetekniikoita sekä tulevia satelliittijärjestelmiä. Laite taipuu periaatteessa myös seuraavan sukupolven mobiiliratkaisujen eli 6G-piirien kehittämiseen.

Siinä, missä noin sadan megapikselin kännykkäkameroita on joskus kutsuttu ”hirviökameroiksi”, ei Stanfordin yliopiston tutkijoiden kehittämälle kameralle löydy adjektiiveja. Maailman suurin digikamera nimittäin ottaa kuvia, joiden resoluutio on 3200 megapikseliä.

Tänään on syyskuun 15. päivä. Huawein kohdalla tämä tarkoittaa, että sen komponenttitoimittajat eivät voi enää toimittaa piirejä yhtiön laitetuotantoon, mikäli niiden valmistuksessa käytetään amerikkalaista tekniikkaa. Huawei lähetti eilen virallisen lausunnon koskien komponenttien toimituksia. Yhtiön mukaan sillä on tarpeeksi piirisarjoja varastossa, jotta matkapuhelintoimituksia voidaan jatkaa.

Nvidia ilmoitti eilen ostavansa Arm:n jättimäisessä 40 miljardin dollarin kaupassa. Nvidian perustajiin kuuluva pääjohtaja Jensen Huang kirjoitti yrityksen työntekijöille kirjeen, jossa perusteli kauppaa.

Global Mobile Suppliers Associationin (GSA) uusien lukujen mukaan markkinoilla on jo yli 400 erilaista 5G-verkossa toimivaa laitetta. Kaupallisesti tarjolla olevia puhelimia on 138.

Takavuosien suosikki eli simpukkapuhelin on tehnyt paluun taipuisan näyttötekniikan avulla ja Samsung ja Motorola ovat jo tuoneet omat laitteensa markkinoille. Nyt joukkoon on liittymässä Hewlett-Packard, joka on patentoinut oman taipuisan simpukkansa konseptin.

Nvidia ilmoitti eilen ostavansa sulautetuissa sovelluksissa ja esimerkiksi älypuhelimissa hyvin suositut Arm-prosessorit, mutta kuinka suuresta markkinasta prosessoreissa on kyse? IC Insightsin tuore ennuste antaa hyvä kuvan.

Grafiikkaprosessoreistaan tunnettu Nvidia ostaa alun perin englantilaisen Arm:n 40 miljardin dollarin jättikaupassa, joka voi olla yksi puolijohdealan tärkeimpiä yrityskauppoja koskaan. Kyse voi olla itse asiassa 2000-luvun Wintel-alustan syntymisestä, tosin raudalla.