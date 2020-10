Nokian 5G-puhelin: erinomainen näyttö ja akkukesto, mutta muutama kysymysmerkki

HMD Global esitteli jo keväällä ensimmäisen 5G-verkossa toimiva Nokia-puhelimen, mutta myyntiin 8.3 5G -malli tuli vasta perjantaina. Parin viikon testin jälkeen laite tuntuu monin tavoin hyvältä paketilta, mutta muutama ongelmakin siinä on.

Ensinnäkin laite on isokokoinen. 6,81-tuumainen PureDisplay-näyttö on erittäin laadukas. Siltä katselee suoratoistoja mielellään. Full HD + -ruudulla on pikseleitä 1080 x 2400 eli yhdellä tuumalla pikseleitä on 386.

Snapdragon 765G -piirisarja integroituine 5G-modeemeineen ei ehkä ole markkinoiden tehokkain, mutta selvästi aivan riittävän hyvä. Mitään tahmaamista laitteessa ei ole, vaan kaikki sujuu jouhevasti.

Paitsi että tavallaan ei suju. Nokia 8.3 5G:n näytön virkistystaajuus on perinteinen 60 hertsiä, mikä ei oikein enää riitä. Markkinoilla on monia Android-puhelimia, joissa taajuus on 90 tai 120 hertsiä, ja niihin tottunut ei enää palaa takaisin 60 hertsiin.

Qualcommin piirisarja tukee uudessa nokialaisessa tiettävästi enemmän 5G-taajuuksia kuin mikään toinen puhelin markkinoilla. Testissä eri puolilla Helsinkiä laite yksi 5G-nopeuksissa vähintään samalle tasolle kuin pari muuta rinnalla ollutta 5G-laitetta. Modeemi ja järjestelmä selvästi toimivat, mutta suomalaiselta suunnittelulta ei voisi muuta odottaakaan.

5G:n lisäksi Nokia-uutuus yllätti hyvällä akunkestolla. Päivä meni helposti ja raskaassakin käytössä virtaa riitti pitkälle toiseen päivään. Miinus tulee hitaasta lataamisesta. 4500 milliampeeritunnin akku huutaa seuraukseen suurempaa lataustehoa, joten sitä odotellaanseuraavaan malliin.

Mekaniikan puolella designissa on niin hyvää kuin huonoa. Oikeaan reunaan integroitu sormenjälkianturi toimii tarkasti ja nopeasti, paremmin kuin useimmat muista takakansitoteutuksista. Toisaalta vasemman reunan Google Assistant -napille on vaikea löytää motivaatiota ja oikeutusta. Ainakin napin toiminto pitäisi pystyä vaihtamaan.

Mekaanisesti laitteen tunnistaa nokialaiseksi. HMD:n puhe suomalaisesta designista ei ole tuulesta temmattua ja 8.3 5G:n värit, materiaalit ja tietysti ikoninen logo tekevät siitä helposti tunnistettavan.

Kamera on taattua Nokia-laatua. Nokia 9 Pureview´n viiden kennon kameraan ei ylletä, mutta erinomaisen hyviä kuvia Nokia 8.3 5G ottaa. Ainoastaan kahden megapikselin makrokamera erottuu rivistä: makro-otoksista on vaikea saada laadukkaita, kohina tuppaa tekemään söhröä.

Nokia 8.3 5G on tavallaan HMD Globalille ja Nokia-brändille hieno paluu lähes-premium-luokkaan. Tällä hetkellä 5G-puhelimissa kisa on kuitenkin armottoman kovaa ja siinä taistossa uutuuden hintalappu on liian raskas. 599 euroa (6 GT / 64 GT) nostaa sen keskihintaluokan yläpäähän. 8+256 gigatavun muistilla hinta on 649 euroa. Ostajan vaikea tehtävä on ratkaista, nostavatko puhdas Android, pitkään luvatut päivitykset ja hyvä akunkesto laitteen houkuttelevuutta parin sadan euron verran.