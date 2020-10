Cree tunnetaan laajalti laadukkaista ledikomponenteistaan erityisesti teollisuudessa. Yllättävässä, mutta pitkään valmistellussa liikkeessä yhtiö myy koko lediliiketoimintansa SMART Global Holdingsille. Jatkossa Cree keskittyy piikarbidi- ja galliumnitridi-pohjaisiin erikoispuolijohteisiin.

Nokia kertoi tänään, että se toimittaa yhdessä Smart Mobile Labs AG:n kanssa 5G SA- eli toisen polven itsenäisen 5G-verkon Kaiserslauternin teknisen yliopiston (TUK) kampukselle. Verkko tulee tutkimuskäyttöön.

Data tulee älypuhelimeen selvästi aiempaa nopeammin 5G-verkosta, joten laitteen kyky käsitellä sitä joutuu kovalle koetukselle. Micron Technologyn mukaan LPDDR4-pohjaiset muistimoduulit ovat suorituskykynsä äärirajoilla, ja uusi uMCP5-moduuli korjaa ongelmat.

Ruotsi posti- ja televiranomainen PTS ilmoitti eilen, että maan 5G-verkkojen midband-taajuuskisaan voivat osallistua vain sellaiset operaattorit, jotka eivät käytä kiinalaisia laitteita verkoissaan. Päätöksellä voi olla arvaamattomia vaikutuksia Ericssonin kannalta ja voi vain toivoa, että Ruotsin viranomaiset ovat ottaneet mahdolliset seuraukset huomioon.

Intel myy NAND-piirien liiketoimintansa korealaiselle SK Hynixille 9 miljardilla dollarilla. Käytännössä prosessorijätti luopuu lähes kokonaan muistipiirien valmistuksesta. Jäljelle jäävät vain palvelin- ja työasemakäyttöön tarkoitetut tehokkaat Optane-moduulit.

San Diegossa päämajaansa pitävä Qualcomm dominoi Android-puhelinten piirisarjojen markkinoita, mutta nyt yhtiö haluaa laajentaa myös tukiasemiin. Virtuaalisessa 5G Summit -tapahtumassa se esitteli koko joukon uusia piirialustoja, joilla voidaan rakentaa tukiasemia.

Nokia on tänään julkistanut yhteistyösopimuksen Telian kanssa, jonka myötä Nokiasta tulee Telian 5G-radioverkkolaitteistojen ainoa toimittaja Suomessa. Viisivuotinen sopimus kattaa nykyisten verkkojen uudistamisen ja siihen kuuluu yli 7 500 tukiasemapaikkaa.

Jos yhdistetään nopea modeemi ja riittävästi kaistaa millimetrialueella, päästään 5G-yhteyksissä jo hämmästyttäviin datanopeuksiin. Verizon, Ericsson ja Qualcomm ovat nyt demonneet uutta maailmanennätystä, kun ne onnistuivat siirtämään dataa 5G-verkossa yli viiden gigabitin sekuntinopeudella.

Farnell on ryhtynyt myymään uutta Raspberry Pi -moduulia, joka on tähän asti tehokkain. Compute Module 4 -kortti on monipuolinen moduulijärjestelmä, joka on aiempaa pienempi ja sisältää enemmän muistivaihtoehtoja. Tämä tekee kortista ihanteellisen monille sulautetuille ratkaisuille.

Kannattaa katsoa nyt tarkkaan kodin ja auton avainnippua. Lähivuosina emme enää kanna niitä mukanamme, vaan avaimista tulee digitaalisia. Tämä onnistuu UWB-tekniikan avulla, sanoi NXP Semiconductrosin pääjohtaja Kurt Sievers yhtiön tänään alkaneen virtuaalisen NXP Connect -tapahtuman avauspuheessaan.