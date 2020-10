Ilmainen tekoälyeditori nopeuttaa koodaamista 11 eri kielellä

Kite on syväoppimiseen perustuva koodieditori, joka viime vuonna julkistettiin Python-koodaamiseen. Työkalu ehdottaa koodin täyttöä kirjoituksen aikana, mikä säästää merkittävästi koodaukseen kuluvaa aikaa. Nyt Kite tukee jo yhtätoista eri kieltä.

Aiemmin tänä vuonna Kiteen lisättiin tuki Javascriptille. Uusin laajennus kattaa kielet C, C++, Objective C, Scala, Go, Typescript, HTML, CSS, C#, Kotlin ja Java

Kite-tiimin kehittäjien mukaan työkalu ”kirjoittaa” aktiivikäyttäjille joka päivä 175 sanaa koodia. Koska työkalu tulee koko ajan älykkäämmäksi, tämä koodin määrä kasvaa.

Kite toimii kaikissa suosituimmissa ympäristöissä, kuten VS Code, Jetbrain, Android Studio ja monet muut. Työkalu on koodaajalle ilmainen. Yrityksille tarjotaan myös palvelimella pyörivää Kiteä, jossa GPU-laskennan avulla saadaan vieläkin parempia ehdotuksia koodin täyttämiseksi.

Kite-editorin äly perustuu koneoppimismalleihin. Äly perustuu yli 25 miljoonan tiedoston avulla oppimiseen. Testien perusteella koodaaja tekee 47 prosenttia vähemmän näppäilyjä Kiten avulla. Tämä kääntyy suoraan nopeammaksi koodaamiseksi.

Lisätietoja löytyy osoitteesta kite.com.