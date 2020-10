Jos on seurannut Nokiaa viime vuosisadan puolelta asti, on jäänyt jälkeen laskuissa siitä, kuinka monta organisaatiouudistusta yrityksessä on tehty. Uusin ilmoitettiin tänään kolmannen neljänneksen osavuosikatsauksen yhteydessä.

Kodin elektroniikan, tietotekniikan, mobiililaitteiden sekä isojen ja pienten kodinkoneiden myynti nousi vuoden kolmella ensimmäisellä neljänneksellä peräti 9,5 prosenttia viime vuoteen verrattuna. Elektroniikan tukkukauppiaiden mukaan suomalaiset ovat koronapandemian aikana panostaneet viihde-elektroniikkaan.

Saksalainen Weisstechnik on kehittänyt konesaleihin Coolwall-ratkaisun, jossa jäähdytystekniikka upotetaan väliseinän sisään. Suomessa Coolwall-ratkaisuja toimittaa Rittal. Rittalin kumppanuuspäällikkö Vesa Tarvaisen mukaan jäähdyttävä seinä sopii sekä uusiin että uudistettaviin konesaleihin, joiden joiden kokoluokka on 200–300 kilowattia ja siitä ylöspäin. Käytännössä tämä tarkoittaa minimissään 30–50 räkkikaappia.

Paikannustekniikka pystyy jo äärimmäiseen, lähes senttimetrin tarkkuuteen. Osoituksena tästä Pietarissa on demottu 2198 drone-lennokin parvea, joten ovat lentäneet ohjattuna kyyhkysen muotoisessa muodostelmassa.

Korealainen LG Innotek sanoo kehittäneensä maailman pienimmän Bluetooth-moduulin. Riisinjyvän kokoinen moduuli perustuu itävaltalaisen AT&S:n kehittämälle, vain 250 mikrometrin paksuiselle piirilevyalustalle.

KRP jahtaa nyt Psykoterapiakeskus Vastaamon tietomurtoon syyllistyneitä, mutta tietoturvayhtiö Check Point Technologies kertoo, että tapauksessa käytetty ”kaksinkertainen kiristys” (double extortion) on tänä vuonna yleistynyt hyökkäystrendi.

Nokia ilmoitti tänään ottavansa 5G-radio-, core- ja kiinteän verkon ratkaisut Vodacomin verkossa Etelä-Afrikassa. Vodacom käyttää Nokian 2G-, 3G-, 4G- ja kuituverkkoja sekä kiinteitä 5G-yhteyksiä ja mobiililaajakaistapalveluja.

Lentoaikaa mittaava anturi eli ToF-kamera ei ole mikään täysin uusi juttu älypuhelimissa, mutta uuden iPhone 12 Pro -mallin myötä se on herättänyt enemmän huomiota. Uuden ToF-anturin esitellyt Infineon uskoo, että tekniikasta tulee standardiominaisuus älypuhelimiin nopealla aikataululla.

AMD esittää avoimen haasteen Intelille datakeskusten laskentaratkaisuissa. Yhtiö ostaa FPGA-valmistaja Xilinxin 35 miljardin dollarin jättikaupassa. – Xilinxin ostaminen on seuraava etappimme matkalla teholaskennan markkinajohtajaksi, sanoo pääjohtaja Lisa Su.

Huawei on tuonut FreeBuds Pro -nappikuulokkeisiin uuden ominaisuuden, joka mahdollistaa äänen tallentamisen videoiden ja suoratoistojen äänenlaadun parantamiseksi. Laadukas äänitallennus on Huawein oman kamerasovelluksen lisäksi yhteensopiva myös kolmansien osapuolten video- tai suoratoistosovellusten kanssa.