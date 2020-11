Nokian FPGA-kisassa yritetään pelastaa lentomatka Marsiin

Nokia järjestää vuosittain FPGA-hackathon-tapahtuman, jolla tehdään tunnetuksi FPGA-piireihin sisältyviä mahdollisuuksia. Tulevan viikonloppuna tapahtuma järjestetään verkossa ja siinä tiimien tehtävänä on pelastaa Mars-lento yllättävän meteoriparven kourista.

Hackathon-tehtävässä näkyviin tulee lähestyvien tuhansien meteorien parvi. Samalla niiden koordinaatteja alkaa tulla mysteerisatelliiteista. Aluksen FPGA-pohjainen radio ei pysty tulkitsemaan lukemia.

Tiimien tehtävänä on kehittää ratkaisu, jolla alus ohjataan turvaan syöksyviltä meteoreilta. Aikaa tehtävän suorittamiseen on 24 tuntia. Käytössä tiimeillä on Intelin Cyclone V GX -piiriin pohjaava kehityskortti, sekä valikoima työkaluja (MATLAB, Simulink, Questa-simulaattori Mentorila, Onespinin formaalin verifioinnin työkalut, Intelin Quartus FPGA-piirien ohjelmointiin ja Aldecin Riviera-Pro kok järjestelmän verifointiin).

Lisätietoja Hackathonista löytyy täältä.