Lähes puolet roskapostista tulee USA:sta

Roskapostia saanee jokainen päivittäin, mutta mistä se laatikkoihimme tulee. Atlas VPN:n analysoimien tietojen mukaan 54 prosenttia roskapostiviesteistä viimeisen kuuden kuukauden aikana on peräisin kahdelta globaalilta supervallalta - Yhdysvalloista ja Venäjältä.

Amerikkalaiset roskapostittajat lähettävät peräti 44 prosenttia globaaleista roskapostiviesteistä. Jenkkeihin verrattuna venäläiset ovat amatöörejä, sillä osuus on vain 10 prosenttia.

Saksa on listan kolmas, sillä noin 8 prosenttia viimeisen kuuden kuukauden aikana lähetetyistä roskapostiviesteistä on peräisin maasta. Ranska on lstan neljäs (4%) ja Kiinan viides. Hieman yli 3 prosenttia roskapostiviesteistä on peräisin Kiinasta.

Muita maita, jotka lähettävät usein roskapostia, ovat Japani, Ukraina, Brasilia, Espanja ja Iran. Kunkin osuus maailman roskapostiviesteistä on noin 2%.

Kahden viime viikon aikana virustutkia kehittävä AV-TEST on rekisteröinyt 24265 eri roskapostisähköpostia. Näistä 8076 eli 33 prosenttia luokitellaan haitallisiksi. Näistä suurin osa (5699 roskapostiviestiä) oli tietojenkalasteluhyökkäyksiä.