Uusi maailmanennätys hybridiaurinkokennoissa

Tutkijat Saksassa ovat saavuttaneet uuden maailmanennätyksen hybridiaurinkokennojen tehokkuudessa. Helmholtz-Zentrum Berlin (HZB) ja Humboldt University Berlin ovat kehittäneet uuden sukupolven CIGS-perovskiitti-hybridiaurinkokennon, joka on saavuttanut 24,6 prosentin sertifioidun hyötysuhteen.

Tulos on vahvistettu riippumattoman Fraunhofer Institute for Solar Energy Systems ISE -instituutin toimesta. Tämän innovatiivisen hybridiaurinkokennon menestyksen taustalla on kahden tehokkaan puolijohdemateriaalin yhdistelmä: CIGS (kupari, indium, gallium, seleeni) muodostaa aurinkokennon alimman kerroksen ja imee pidempiä aallonpituuksia (infrapuna-alue) ja perovskiitti toimii yläkerroksena ja imee lyhyempiä aallonpituuksia (näkyvä valo ja UV-säteily).

Hybridiaurinkokennon tehokkuus paranee merkittävästi, koska molemmat materiaalit absorboivat eri osia aurinkospektristä, minimoiden energiakatoa ja lisäten kokonaistehokkuutta.

Tutkijat onnistuivat optimoimaan kerrosten kontaktirakenteen, jolloin energiavirta ylemmän ja alemman kennon välillä parani merkittävästi.

Tämä ei ole ensimmäinen maailmanennätys HZB:lle, sillä tutkimuslaitos on aiemmin saavuttanut ennätystuloksia myös pii-perovskiitti-tandemkennoissa. Nyt saavutettu tulos osoittaa, että CIGS-perovskiitti-yhdistelmä on kilpailukykyinen vaihtoehto tulevaisuuden aurinkoenergiateknologioille.

Professori Rutger Schlatmann, HZB:n aurinkoenergiatutkimuksen edustaja, uskoo, että CIGS-perovskiitti-hybridiaurinkokennot voivat ylittää 30 prosentin tehokkuuden tulevaisuudessa.

Ohutkalvoteknologiaan perustuvat hybridiaurinkokennot vaativat vähemmän raaka-aineita ja energiaa valmistukseen verrattuna perinteisiin piipohjaisiin aurinkokennoihin. Ne voivat myös olla kevyempiä ja joustavampia, jolloin niiden käyttömahdollisuudet laajenevat esimerkiksi kannettaviin laitteisiin ja rakennusten integroituihin ratkaisuihin.