OnePlus julkisti odotetun yhteistyön Hasselbladin kanssa

OnePlus on ilmoittanut kolmivuotisesta yhteistyöstä legendaarisen kameravalmistaja Hasselbladin kanssa. Yhteistyön tarkoituksena on yhdessä nostaa älypuhelimien kamerajärjestelmät seuraavalle tasolle tulevaisuuden OnePlus-lippulaivapuhelimissa.

Jo pidempään on tiedetty, että parin viikon päästä julkistettavan OnePlus 9 -mallin kamera on kehitetty yhdessä Hasselbladin kanssa. OnePlus on myös ilmoittanut sijoittavansa 150 miljoonaa dollaria kameran kehitykseen seuraavan kolmen vuoden aikana.

OnePlussan perustaja ja pääjohtaja Pete Laun mukaan yhteistyön tavoitteena on parantaa puhelinten kameroiden laatu amerkittävästi. - Huippuluokan laitteisto ja laskennalliset menetelmät yhdistettynä Hasselbladin ymmärrykseen estetiikasta perinteisessä valokuvauksessa, ovat sellainen yhdistelmä, että OnePlus 9 -sarja on varmasti merkittävä edistysaskel tavoitteessamme tuoda ensiluokkainen lippulaivakamera älypuhelimelle, Lau hehkuttaa.

Tiiviissä tuotekehitysyhteistyössä OnePlus ja Hasselblad pyrkivät yhdessä tuomaan markkinoille paranneltuja kamerajärjestelmiä OnePlus-puhelimille. Kumppanuus kehittyy jatkuvasti seuraavien kolmen vuoden aikana alkaen ohjelmistoon liittyvistä parannuksista, jotka sisältävät värien säätöön ja anturien kalibrointiin liittyviä parannuksia.

Yhteistyön ensimmäinen ja teknisesti haastavin tulos on paranneltu värikalibrointi. Lopputuloksena syntynyt luonnollinen värikalibrointi näkyy tulevan OnePlus 9 -mallin kamerassa. Se asettaa riman myös OnePlussan tulevien puhelinkameroiden värikalibroinnille.

Hasselblad Pro -tila tuo Hasselbladin luokkansa johtavan sensorin kalibroinnin ensimmäistä kertaa älypuhelimelle. Hasselblad Pro -tilan avulla voi säätää muun muassa ISO-arvoa, tarkennusta, valotusaikoja ja valkotasapainoa. Käyttäjät voivat myös käyttää 12-bittistä RAW-muotoa entistä rikkaampien värien saavuttamiseksi.

Uudessa 9-mallissa yhteistyö näkyy jo esimerkiksi freeform-tekniikkana, joka käytännössä eliminoi ultralaajakulmakuvien reunojen epämuodostuvat ja vääristyvät täysin, OnePlus lupaa.

OnePlus 9 -sarja hyödyntää Sonyn IMX789-anturia. Laite tukee HDR-videotallennusta sekä 4K-videota 120 ruudun sekuntinopeudella ja 8K-videon kuvausta 30 ruudun sekuntinopeudella. Puhelin julkistetaan 23. maaliskuuta.