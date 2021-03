Langaton laturi ilman johtoja

Otsikko kuulostaa hölmöltä, mutta tähän asti langattomat laturit ovat ovat olleet johdollisia, sillä latausalustaan on pitänyt tuoda virta piuhaa pitkin. Englantilainen Zytronic on kehittänyt tekniikan, joka avaa uusia mahdollisuuksia langattoman laturin toteuttamiseksi.

Zytronicin ElectroglaZ-tekniikassa laturi voidaan asentaa vaikkapa lasipöydän keskelle. Mitään johtoja rakenteessa ei ole, sillä latausvirta syötetään laturilla laminoidun lasin välissä. Rakenne on täysin läpinäkyvä.

Periaatteessa idea on yksinkertainen. Lasin rakenne perustu joko 2- tai 4-kerroksiseen laminointiin. 2-kerrosrakenteessa kahden eristävän laminaatin sisällä on johtava kerros, johon virta tuodaan lasin reunoilta johtavalla, noin millimetrin paksuisella kiskolla. Virta johdetaan latausalustaan rakenteessa olevien aukkojen kautta. 4-kerrosrakenteessa sisällä on kaksi johtavaa kerrosta, jotka molemmat on eristetty.

ElectroglaZ voi syöttää pientä virtaa (alle 50 V / 3 A) USB-liitäntöihin, induktiolatauslevyihin, moottoreihin, tuulettimiin, valvontakameroihin ja antureihin, LVI-järjestelmien ilmanvalvontayksiköihin ja pieniin näyttöihin. Lisäksi teollisuussuunnittelijat voivat yhdistää sen Zytronicin patentoituun, kapasitiiviseen MCPT-monikosketusnäyttöön. Tällä voidaan esimerkiksi tunnistaa objektit läpinäkyvällä lasipöydällä.

Zytronicin muistuttaa, että jokainen yksittäinen tuote pitää räätälöidä, joten suurten volyymien bulkkituotteisiin tekniikka ei ehkä sovi. Toisaalta se sopii hyvin esimerkiksi museoiden ja taidekahviloihin hyllyihin ja pöytiin, sekä vähittäiskauppaan.

Alkuvaiheessa Zytronic voi toimittaa erikokoisia paneeleja aina 1 x 1,8 metrin kokoon saakka. Lasiin voidaan sijoittaa latauspisteitä enemmänkin, kunhan ne ovat vähintään kaksi kertaa asennusaukon etäisyydellä toisistaan.

Zytronic esittelee tekniikkaansa kuvaavalla videolla.