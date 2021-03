Ohjelmointitukea Raspberry Pin omalle ohjaimelle

Raspberry Pi -säätiö yllätti monet tammikuussa esittelemällä ensimmäisen oman ohjainpiirinsä. Raspberry Pi Pico -kortilla tarjolle tullut RP2040-piiri saa nyt lisää tukea ohjelmointiin saksalaisen SEGGERin työkalujen myötä.

SEGGER ilmoittaa, että sen J-Link, Flasher ja Embedded Studio tukevat nyt RP2040-ohjainpiiriä. RP2040-piirillä on kaksi Cortex-M0 + -ydintä, jotka molemmat voidaan ohjelmoida ja debugata J-Linkin avulla.

J-Link ohjelmoi koko RP2040-ohjaimen RAM-muistin 0,25 sekunnissa. QSPI-flashiin ohjelmakoodi latautuu 340 kilotavun sekuntinopeudella. Se sisältää myös rajoittamattoman määrän keskeytyspisteitä jopa flash-muistissa, sekä SEGGER GDB -palvelimen, mikä tekee siitä yhteensopivan kaikkien suosittujen kehitysympäristöjen kanssa.

SEGGERin J-Link on yksi markkinoiden suosituimpia virheenkorjaustyökaluja. Raspberry Pi Pico -evaluointikortilla on 2 megatavun QSPI-flash sekä ulkoinen 3-nastainen SWD-virheenkorjausliitin. SEGGERillä on oma Flying Wire Adapter -sovitin, jota suositellaan liitäntään. Vastaavat nastat on juotettava kortille ennen käyttöä.

