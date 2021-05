O-RAN-ohjainpiiri avoimella käskykannalla

Englantilainen Picocom on saanut piille pienten avoimeen O-RAN-arkkitehtuuriin perstuvien 5G-solujen tukiaseman ohjainpiirin. Prosessori perustuu taiwanilaisen Andes Technologyn toimittamaan RISC-V-ytimeen.

Asiasta kertoo eeNews-verkkojulkaisu. Picocom lisensoi Andesin 32-bittien N25F-ytimen viime vuonna. Nyt yhtiö on saanut ensimmäiset PC802-piirinsä ulos TSMC:n 12 nanometrin prosessista.

Picocom on kehittänyt myös PC802-pohjaisen verkkokortin laitevalmistajille. Kortin nimi on ORANIC ja se on varustettu PCIe-liitännällä, jonka kautta kortti voi olla yhteydessä palvelimiin ja radioyksiköihin.