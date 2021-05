Huawei poisti kaapelit 5G-antennista

Tyypillisessä 6 taajuuskaistan eli bandin 5G-tukiasema-antennissa on jopa yli sata metriä kaapeleita, jotka yhdistävät varsinaiset antennit erilaisiin komponentteihin. Huawei on kehittänyt tekniikan, jolla tätä kaapeloinnin määrää voidaan selvästi pienentää. Tekniikka on nimeltään SDIF (Signal Direct Injection Feeding)

Kaapelit ovat olleet elintärkeä osa tukiasemaa – ja ovat sitä edelleen – mutta niissä on myös huonot puolensa. Ne aiheuttavat signaalihäviöitä, generoivat laitteisiin lämpökeskittymiä ja useissa kohdin tapahtuma juottaminen heikentää raudan luotettavuutta. Painoakin kaapelit kasvattavat.

SDIF-rakenteessa dipoliantennit liitetään esimerkiksi vaiheensiirtimiin suoraan, ilman kaapelia. Huawei käyttää tätä suoraliitosta jo 1,4- 3,5 gigahertsin taajuuskaistoilla. Yhtiön mukaan antennin paino pienenee yhdellä kilolla jokaista bandia kohti. Neljän kaistan antennissa paino vähenee neljä kiloa.

Kun kaapelointia ei ole, valmistajan ei tarvitse pelätä siitä aiheutuvia signaalihäviöitä. Tämä parantaa signaalin vahvistusta ja käytännössä kasvattaa antennin tuomaa peittoa.