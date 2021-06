Suomessa on ollut mahdollista käyttää 5G-verkkoja pian 2,5 vuoden ajan. Alkuvaiheessa tarjolla oli vain kalliita päätelaitteita, jotka verkossa toimivat, mutta nyt tilanne on toinen. 5G-kännykän saa jo parillasadalla eurolla. Xiaomin myyntiin tullut Redmi Note 10 5G näyttää mallia.

Ericssonin ja Qualcommin tilaama tutkimus vahvistaa, että operaattorien kannattaa laajentaa 5G-verkkojaan ns. millimetrialueen taajuuksille. Analysys Masonin toteuttama tutkimus kertoo esimerkiksi, että hyödyt ovat 5–20 kertaa suuremmat kuin arvioidut käyttöönottokustannukset.

Yhdysvaltain energiaministeriön alaisen ydintekniikan tutkimuskeskuksen eli Sandia National Laboratoriesin tutkijat ovat rakentaneet maailman pienimmän akustisen vahvistimen. Kyse on 276 megahertsin vahvistimesta, joka vie tilaa vain 0,5 neliömillimetriä.

Näyttöön integroidut kamerat ovat nyt iso kehitysalue mobiililaitteissa. Syitä on monia, mutta suurimpana on tarve maksimoida näytön koko. Tämän hetken trendi etukameroissa on reikä näytössä, mutta Microsoft kehittää kameraa, joka olisi piilotettu näytön yläreunaan logon alle.

Apple hävisi Intelin asiakaslistalta ja nyt niin näyttää käyvän Googlellekin. Hakukonejätti on kehittänyt oman suorittimen prosessoimaan Youtube-videota konesaleissaan. Samalla työttömäksi jää jopa kymmeniä miljoonia Intelin prosessoreita.

5G on historian nopeimmin kasvava mobiiliverkkojen tekniikka. On olemassa lukuisia syitä, joiden takia 5G kasvattaa suosiotaan. Molexin markkinointipäällikkö Darryl Wilson listaa niistä kymmenen tärkeintä.

Ruotsalainen IAR Systems kertoo, että sulautettujen sovellusten työkalupaketeista Embedded Workbench for Arm tukee nyt uutta Raspberry Pi Pico -kehityskorttia, joka perustuu kaksiytimiseen Arm Cortex-M0 + -prosessoriin. Kortin keskiössä on ensimmäinen Raspberry Pi -ohjain RP2040.

Ultralaajakaistainen UWB-tekniikka on yksi tämän hetken kuumia tekniikoita. Sen avulla voi tunnistaa käyttäjiä, hallita vaikkapa auton ovia ja löytää esineitä erittäin tarkasti. Mittaus- & testaustalo Rohde & Schwarz on yhdessä Colby Instrumentsin kanssa kehittänyt valmiin testiratkaisun UWB-laitteiden paikantamiseen.

Useat operaattorit testaavat nyt ns. avoimia 5G-verkkoja eli O-RAN-toteutuksia. Vodafonen ja Telecom Infra Projectin (TIP) onnistuttiin kasvattamaan testisolun kapasiteetti kaksinkertaiseksi. Tämä onnistui tekoälyä hyödyntävän RAN-ohjaimen avulla.

HELLA tunnetaan autonvalojen valmistajana, mutta yhtiön tuotevalikoimassa on laaja joukko erilaisia ajoneuvojärjestelmiä. Nyt yhtiö on esitellyt ultralaajakaista UWB-tekniikkaa hyödyntävän Smart Car Accessin. Ratkaisu siirtää fyysisen autonavaimen digitaaliseksi ja älypuhelimeen.