Espoossa Nokian kampuksen ympäristössä on Nokia-vetoisen LuxTurrim5G-ekosysteemin yhteistyötä testattu älykkäiden 5G-valopylväiden hyödyntämistä osaa kaupunkirakennetta. Nyt projektissa on saatu älypylväsperhe esikaupalliseen vaiheeseen. Seuraavaksi millimetrialueen taajuuksilla toimiva tekniikka viedään Otaniemen kampukselle.

Nokia ja HMD Global ilmoittivat eilen yhteistyöstä, jota voidaan pitää sataprosenttisesti suomalaisena. Nokia alkaa tarjota omassa IoT-verkossaan asiakkaille globaaleja datayhteyksiä HMD:n Connect Pro -ratkaisun avulla.

Datakeskusyritys Equinix on julkistanut singaporelaisen GIC-rahaston kanssa uuden yhteishankkeen, jossa sen xScale-datakeskusverkosto kasvaa 32 keskukseen eri puolilla maailmaa. Yksi jättimäisistä xScale-datakeskuksista tulee Suomeen. Hankkeen kotimaisista yksityiskohdista kerrotaan vasta myöhemmin.

Suomen ensimmäisen kvanttitietokoneen rakentaminen etenee aikataulussa. Otaniemeen valmisteltu kvanttilaskennan laboratorio on valmistunut, ensimmäiset laitteet ovat saapuneet ja asennus on täydessä vauhdissa. Jo vuoden lopulla Suomessa on käynnissä viiden kubitin kvanttitietokone.

Nokia-vetoisen LuxTurrim5G-ekosysteemissä on otettu tärkeä askel, kun sen keskeisin elementti, 5G-älypylväs on edennyt kehitysvaiheesta esikaupalliseksi tuotteeksi. Kyse on itse asiassa kokonaisesta älypylväiden tuoteperheestä, jossa modulaarinen rakenne mahdollistaa erikokoiset pylväät erilaisiin kohteisiin.

Huawei kertoo saaneensa päätökseen optisten yhteyksien DWDM-kenttäkokeen, jossa rikottiin vanhat ennätykset. Yhtiö siirsi yhdellä aallonpituudella dataa standardissa G.652-kuitukaapelissa 96,5 kilometrin päähän 1,66 terabitin linjanopeudella. Käytössä oli vain standardi EDFA-vahvistus.

Telia tuo ensimmäisenä operaattorina Suomessa 5G-yhteyden Prepaid-liittymiin. Operaattorin mukaan 5G-verkon piirissä on nyt 2,4 miljoonaa suomalaista ja verkon rakentaminen etenee kovaa vauhtia.

Microsoft on aiemmin kertonut, että Windows 10 jää sen viimeiseksi käyttöjärjestelmäksi. Sitä vain päivitetään säännöllisesti esimerkiksi paikkaamalla tietoturva-aukkoja ja tuomalla uusia ominaisuuksia. Nyt yhtiö kertoo, että alustan tekninen tuki päättyy 14. lokakuuta 2025.

Valtion yhteisen runkoverkon uudistava kilpailutus on saatu päätökseen ja sopimus yhteistyöstä Telian kanssa tehty. Uudesta runkoverkosta rakennetaan entistä turvallisempi, joustavampi ja nopeampi. Myös aiempi vuonna 2009 tehty sopimus oli Telian kanssa.

Etteplan on ostanut puolalaisen ohjelmistokehitysyhtiö Skyrise.techin. Yritysostolla Etteplan kasvattaa osaamispohjaansa ja vahvistaa merkittävästi kykyään toimittaa pilvipalveluiden ja sovellusten ohjelmistoratkaisuja.