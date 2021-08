Samsung kasvattaa älykellonsa suorituskykyä

Samsung on esitellyt ensimmäisen 5 nanometrin prosessissa valmistetun piirinsä puettaviin laitteisiin. Exynos W920 -prosessori sisältää LTE-modeemin. Piirio n tarkoitettu ennen kaikkea uusiin älykelloihin.

5 nanometriä tarkoittaa EUV-litografiaa eli piirin kuviot on valotettu 13 nanometrin laserilla. 5 nanometriä on se kohta, jossa piirien tuotannossa täytyy käytännössä siirtyä käyttämään EUV-tekniikkaa.

Exynos W920 sisältää kaksi Arm Cortex-A55 -ydintä ja Arm Mali ™ -G68 -grafiikkasuorittimen. Edeltäjäänsä verrattuna suorituskyky paranee 20 prosenttia ja grafiikan prosessointi peräti 10 kertaa paremmaksi. Samsungin mukaan W920 tukee jopa qHD-resoluutiota, joten käyttöliittymää voidaan ajaa 960 × 540 pikselin näytöllä.

Piiri sisältää myös virranhallintapiirin (PMIC), LPDDR4-muistia ja sulautetun eMMC-muistin samassa kotelossa. Yksi Samsungin tavoitteena W920-kehityksessä on ollut AOD-näyttö (Always on Display) ilman, että kelloa tarvitsee herättää valmiustilasta. Pääprosessorin käynnistämisen sijaan W920 aktivoi erillisen pienitehoisen näyttöprosessorin, Cortex-M55: n, mikä vähentää näytön virrankulutusta AOD-tilassa verrattuna edelliseen Exynos-malliin.

Exynos W920 tukee Samsungin ja Googlen kanssa rakennettua uutta yhtenäistä puettavaa alustaa Samsung, ja sitä käytetään tulevassa Galaxy Watch -mallissa.