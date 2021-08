Onnistunut 6G-demo terahertsiaalloilla

LG Electronics kertoo onnistuneensa langattomassa 6G-datansiirrossa terahertsitaajuuksilla ulkotiloissa. Yhdessä saksalaisen Fraunhofer-instituutin tutkijoiden kansa rakennetussa demossa dataa siirrettiin sadan metrin matka 155-175 gigahertsin alueella.

Demossa langaton linkki rakennettiin Fraunhoferin Heinrich Hertz -instituutin (HHI) ja Berliinin teknillisen instituutin välillä. Koska terahertsisäteiden kantomatka on lyhyt ja se kärsii tehonhäviöstä lähetyksen ja vastaanoton aikana antennien välillä, yksi suurimmista haasteista langattoman 6G-tekniikan kehityksessä on ollut tehovahvistuksen tarve tuottaa vakaa signaali erittäin laajakaistaisilla taajuuksilla.

LG:n, Fraunhofer HHI:n ja Fraunhofer Institute for Applied Solid State Physics (IAF) kehittämä tehovahvistin oli ratkaiseva tämän viimeisimmän testin onnistumisen kannalta. Tehovahvistin pystyy tuottamaan vakaan signaalin, jonka teho yltää jopa 15 dBm:een taajuusalueella 155 - 175 GHz. LG onnistui myös esittelemään adaptiivisen säteenmuodostustekniikan, joka muuttaa signaalin suuntaa kanavan ja vastaanottimen sijainnin muutosten mukaisesti.

6G-tekniikan standardoinnin on suunniteltu alkavan vuonna 2025 ja tekniikan kaupallistaminen on tavoitteena neljän vuoden kuluessa sen jälkeen. 6G on keskeinen osa Ambient Internet of Everything -tekniikkaa, uutta teknologiaa, jonka tavoitteena on parantaa elin- ja liikeympäristöjä tekemällä niistä herkempiä, mukautuvampia, itsenäisempiä ja yksilöllisempiä kuluttajien tarpeisiin tunnistamalla ihmisten läsnäolo ja mieltymykset.

LG:ssä 6G-tekniikkaa on tutkittu jo jonkin aikaa. Vuonna 2019 LG perusti 6G -tutkimuskeskuksen yhteistyössä Korean johtavan tutkimusyliopiston KAIST:n (Korean Advanced Institute of Science and Technology Institute) kanssa. Tänä vuonna keskuksen tutkimusohjelmaa laajennettiin mittauksiin, kun mukaan tuli mittauslaiteyritys Keysight Technologies.