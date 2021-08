Nokia laittoi avointen verkkojen kehityksen jäihin

Nokia on ollut aktiivinen jäsen avoimia mobiiliverkkojen kehittävässä Open RAN Alliancessa. Nyt yhtiö on useiden lähteiden mukaan jäädyttänyt yhteistyönsä järjestössä. Syy löytyy järjestön kiinalaisjäsenistä, joista moni kuuluu Joe Bidenin hallinnon kieltolistalle.

Asiasta raportoi esimerkiksi Politico-lehti. Nokia on vahvistanut lehdelle keskeyttäneensä työskentelyn O-RAN-järjestön teknisissä työryhmissä. Syynä on nimenomaan se, että järjestön jäseniä on Bidenin kieltolistalla.

Politicon mukaan Nokian on saanut reagoimaan kolme uutta kiinalaista O-RAN-jäsentä. Inspur, Kindroid ja Phytium ovat kaikki amerikkalaisten mukaan kansallisen turvallisuuden kannalta vaarallisia, sillä ne kehittävät tekniikoita, joilla Kiinan armeijaa modernisoidaan. Nokian on siksi liiketoiminnan takia hankala tehdä yhteistyötä tällaisten yritysten kanssa.

Tanskalainen analyytikkoyritys Strand Consult uskoo, että moni muu yritys seuraa Nokian esimerkkiä. Jo joulukuussa 2020 Strand raportoi, että peräti 44 O-RAN-jäsentä liittyy tavalla tai toisella Kiinan hallitukseen tai armeijaan.

Strandin taannoisessa raportissa selvitettiin, että O-RAN-jäsenet päivittävät tietonsa kaksi kertaa vuodessa. Tämä tarkoittaa käytännössä, että kaikki jäsenet saavat puolen vuoden välein haltuunsa koodin, joka määrittelee O-RAN-verkkojen toiminnan.

Näyttää selvältä, että Kiinan vaikutus O-RAN-verkkojen määrittelyyn on merkittävä. Tämä on iso riski koko hankkeen kannalta. Strand arvelee, että käytännössä lainsäätäjät lännessä joutuvat määrittelemään O-RAN-laitteet haavoittuvaisiksi tai sitten järjestön ei-kiinalaiset jäsenet jättävät järjestön.

Asialla voi olla merkittäviä seurauksia monelle jättiyritykselle ja operaattorille. O-RANiin panostavat vahvasti Facebook, Microsoft, Intel, Cisco ja monet muut suuret yritykset. Operaattoreista tekniikkaa ovat jo testanneet Deutsche Telekom, Telefonica ja Vodafone.

Nokian matkapuhelinverkot-ryhmän johtaja Tommi Uitto kommentoi kohua sanoen, että Nokia on edelleen erittäin sitoutunut järjestön toimintaan ja tekniikan kehittämiseen. Työ teknisissä työryhmissä on nyt keskeytyksissä, jotta allianssi pääsee analysoimaan tilannetta ja etsimään siihen ratkaisun.