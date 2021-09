Toshiba Electronics Europe on esitellyt peräti 20 uutta mikro-ohjainta TXZ+ -tuoteperheeseen. Ohjaimet on suunniteltu nopeaan tietojenkäsittelyyn erilaisissa sulautetuissa sovelluksissa. Nämä M4G -ryhmän tuotteet ovat nyt osa TXZ+ -perheluokkaa ja ne valmistetaan 40 nanometrin prosessissa.

Mikroaaltoja voidaan käyttää moneen, viime aikoina useimmiten datan erittäin nopeaan siirtämiseen langattomasti. Lundin yliopiston tutkijat ovat kuitenkin onnistuneet kehittämään mikroaaltojen ilmaisimen eli detektorin, joka saattaa vauhdittaa kvanttitietokoneiden kehitystä.

Uuden tutkimuksen mukaan 33 prosenttia työntekijöiden ilmoittamista kalastelusähköpostiviesteistä on tietoturvan kannalta haitallista tai erittäin haitallista sisältöä. Havainto perustuu F-Securen analyysiin, jota varten on kerätty työntekijöiden raportoimia sähköpostiviestejä eri organisaatioilta ympäri maailmaa vuoden 2021 ensimmäisen puoliskon ajan.

Lynk & Co on kiinalaisen, Volvonkin omistajana tunnetun Geelyn sisarmerkki, joka kehittää uudenlaisia älyyn perustuvia autoja ja liikkumistapoja. Nyt Nyt Orange Buiness Services kertoo, että Euroopassa valmistajan ensimmäinen malli 01 SUV käyttää IoT-verkkoa ja Orange Business Services -infrastruktuuria tarjotakseen kuljettajille yhdistettyjä verkkopalveluja.

USB-liitäntä on levinnyt jo kaikkialle. Lähes jokainen älypuhelimen käyttäjä on jossain vaiheessa tuijottanut liitäntäporttia miettien, latautuuko puhelin ja kuinka nopeasti. Uusi USB4-versio tuo tähän helpotusta ja vähentää huonoja käyttökokemuksia. Älykkään viestinnän avulla USB4-väylään kytketyt laitteet voivat sopia keskenään tehonsyötön tärkeimmistä yksityiskohdista.

Kysyy lähes keneltä tahansa, Qualcommin pitäisi olla älypuhelimien järjestelmäpiirien ykkönen. Ja Samsungin kakkonen. Mutta lukujen mukaan markkinajohtaja on taiwanilainen Mediatek. Counterpoint Researchin mukaan Mediatekin markkinaosuus oli toisella vuosineljänneksellä 43 prosenttia.

Renesas on laajentanut suosittua pilvipohjaista Lab on the Cloud -ympäristöään yksinkertaistaakseen IoT-laitteiden määritys- ja testausprosessia sekä nopeuttaakseen tuotteiden markkinoille tuomista. ”Labrassa” on paranneltu käyttöliittymää ja lisätty uusia suunnitteluparametreja.

Viime vuonna maailmassa myytiin eli 1,3 miljardia älypuhelinta. Kun keskihinta oli 309 dollaria, puhutaan jättimäisestä lähes 400 miljardin dollarin liiketoiminnasta. Tutkimuslaitos GlobalData kuitenkin ennustaa, että keinotodellisuuden lasit eli AR-lasit korvaavat tulevaisuudessa älypuhelimet suosituimpana mobiililaitteena.

Tamperelainen Unikie demoaa parhaillaan täysin automaattista ajoneuvojen pysäköintiä Münchenin IAA Mobility -messuilla. Yhtiö kertoo, että sen Turun testilaitoksessa ajoneuvoja etäohjataan hyödyntämällä Ericssonin 5G-yksityisverkkoa, reunalaskentaa ja Unikien automatisoitua tehdaspysäköintiratkaisua.

Mikro-ohjainten suorituskyky on kasvanut vuosien varrella niin, että niillä voidaan hoitaa yhä vaativampien sovellusten laskentaa ja ohjausta. Nyt Renesas esittelee kehitysalustan, jolla RA-sarjan mikro-ohjaimiin voidaan tuoda robottien sulautettu käyttöjärjestelmä eli micro-ROS.