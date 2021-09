Suomessa hyökätään enemmän sähköpostiin kuin muissa Pohjoismaissa

Tietoturvayhtiö Trend Micro julkaisee tänään vuoden 2021 ensimmäisen puoliskon tietoturvaraportin. Attacks from All Angles -raportista käy ilmi, että yhtiön työkaluilla on pysäytetty alkuvuonna 40,9 miljardia sähköpostiuhkaa, vaarallista tiedostoa ja tietojenkalasteluun liittyvää linkkiä.

Hyökkäysten määrä kasvoi globaalisti 47 prosentilla edellisvuoden alkupuoliskoon verrattuna. Suomessa pysäytettiin lähes 24,5 miljoonaa sähköpostiuhkaa, enemmän kuin missään muussa Pohjoismaassa.

Kiristyshaittaohjelmat olivat edelleen merkittävä uhka, sillä verkkorikolliset jatkoivat suuryritysten maalittamista. Hyökkääjät toimivat yhdessä kolmansien osapuolten kanssa käyttäen Advanced Persistent Threat (APT) -työkaluja ja -tekniikoita tunkeutuakseen uhrien verkkopalveluihin varastamaan ja salaamaan näiden tietoja. Pankkisektori oli erityisen kohdennettu, ja kiristyshyökkäyksiä tehtiin 1 318 % enemmän kuin viime vuonna samaan aikaan.

Vaikka kiristyshaittaohjelmat olivat vuoden 2021 ensimmäisellä puoliskolla edelleen yksi merkittävimmistä uhista kansainvälisille organisaatioille, ne eivät olleet suinkaan ainoita kyberuhkia. Raportin mukaan BEC-huijausyritysten määrä kasvoi neljällä prosentilla, todennäköisesti COVID-19-pandemian tuomien uusien mahdollisuuksien ansiosta.

Kryptovaluuttaa louhivia haittaohjelmia havaittiin enemmän kuin mitään muita haittaohjelmatyyppejä. Niitä havaittiin jopa enemmän kuin WannaCry- ja web shell -haittaohjelmia.

Zero Day Initiative (ZDI) -ohjelma julkaisi yhteensä 770 tietoturvatiedotetta, joka on hienoisesti (kaksi prosenttia) vähemmän kuin vuoden 2020 ensimmäisellä puoliskolla.

Tietojenkalastelusivustojen määrä kasvoi edellisvuodesta lähes 23 prosentilla. Niistä johtuvia hyökkäyksiä havaittiin kuitenkin aiempaa vähemmän, mikä voi johtua käyttäjien tietoturvatietoisuuden parantumisesta ja yleensäkin varuillaanolosta.

Lisätietoja Trend Micron raportissa, jonka voit ladata täältä.